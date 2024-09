Paderborn. Na het Fonds voor een Weltkriegsbombe is de entschärfung een groot deel van de financiële steun voor de evacuatie waard. Op zondag 29 september verwelkomen wij graag meer mensen in de huiskamers. Auch das Krankenhaus St. Johannisstift en meer senioren in het evacuatiegebied.

Het belangrijkste over Bombenentschärfung in Paderborn:

Bij Bauerbeiten en de Paderwiesen wordt een Blindganger ontdekt.

Het gedraagt ​​zich als een vliegtuigbom van 500 kilogram tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het veiligheidsgebied heeft een straal van 500 meter. een Durchmesser van 1 Kilometer.

Deze straten in de veiligheidszone waren zondag vanaf 10.00 uur gesloten

Rund 3.200 Menschen müssen am heutigen Sonntag bis 11 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben.

De Entschärfung is vanaf 12 uur eigentlich en wordt meegeleverd met uw Verzögerungen.

