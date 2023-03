In de primetime-wedstrijd van deze zondag betreden de Golden State Warriors en de Los Angeles Lakers vanaf 20.30 uur live het veld in de Sky Sports Arena. Beide franchises zitten zonder hoofdrolspelers terwijl ze strijden om een ​​plek in het play-in-toernooi van deze zomer.

Nadat LeBron James onhandig op zijn enkel belandde in het derde kwart van de wedstrijd van dinsdagavond met de Dallas Mavericks en later zei dat hij “een knal” had gehoord, zullen veel Lakers-fans hebben gevoeld dat hun seizoenshoop daarmee “knalde”.

Rapporten in de volgende dagen suggereerden dat de 38-jarige meerdere weken buitenspel zou staan.

Zonder James hebben ze het offensief niet zo moeilijk gehad als verdedigend. Dat hebben de 26 omzetten tegen de Memphis Grizzlies zeker bewezen. Dat geldt ook voor de opkomst van Malik Beasley en Jarred Vanderbilt.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler LeBron James zei duidelijk dat hij iets hoorde knallen toen hij zijn enkel blesseerde in het derde kwart tegen de Dallas Mavericks. Hij ging echter kort daarna door met het spel.



Maar vroeg of laat moet de realiteit van de situatie intreden: ze ploeteren op de 11e plaats in het klassement van de Western Conference, met nog ongeveer 20 wedstrijden te gaan in het reguliere seizoen om een ​​soort comeback-plan op te stellen terwijl de Portland Trail Blazers knappen. hen op de hielen.

Dat element van wanhoop is echter ook bekend bij de oppositie van deze zondag. Inderdaad, de Warriors zijn ook zonder hun talisman, Stephen Curry, die een deel van de Dubs-campagne van 2022/23 heeft gemist met gedeeltelijke scheuren in zijn superieure tibiofibulaire ligamenten en een kneuzing aan zijn linker onderbeen.

De Dubs hebben er ook onder geleden. Niemand had verwacht dat ze zouden worstelen om te concurreren met de besten van de competitie, laat staan ​​dat ze zouden vechten om het play-in-toernooi te halen.

Of ze de wedstrijd van dit weekend winnen, hangt uitsluitend af van de efficiëntie van hun aanval. Tot nu toe wordt het geleid door Klay Thompson, die gemiddeld 32 punten per wedstrijd scoorde in zijn laatste drie ontmoetingen op het veld, en indruk maakte tegen de Houston Rockets en de Minnesota Timberwolves.

Met alleen Jordan Poole over als ondersteuningssysteem, zou hij het misschien allemaal zelf moeten doen tegen een onstabiele Lakers-verdediging.

Als je al dit drama en spanning live wilt meemaken, ben je hier aan het juiste adres. Sky Sports zal de game live streamen op zijn You Tube-kanaal en ook uitzenden op Sky Sports Arena.