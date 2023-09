Sehen Sie sich das Video an: Live in einer britischen Nachrichtensendung – im Hintergrund flippt ein Fußballfan völlig aus.

Sichtbare Freude im Live-Fernsehen.

Zuschauer, die am Sonntagabend die Nachrichten des britischen Senders Channel 4 einschalteten, müssen sich gefragt haben, was in der Nachrichtenredaktion los ist.

Denn während Nachrichtenmoderator Ciaran Jenkins seinem Job als Moderator nachgeht, bricht ein Kollege im Hintergrund in einen Sturm des Applauses aus.

Anscheinend ist der Mann, der feiert, ein Arsenal-Fan, der den späten Sieg seiner Mannschaft gegen Manchester United feiert.

Arsenal erzielte in der Nachspielzeit beim dramatischen 3:1-Sieg gegen die Red Devils zwei Tore und feuerte in den Büros von Channel 4 jubelnde Fäuste ab.

Der Moderator nimmt den Jubel seines Kollegen mit Humor.

Er kommentiert die Szene auf Plattform X, ehemals Twitter.