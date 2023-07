Live in der Arena – Tash Sultana: Zu den Geburtstagen geht’s nach Wien

Bevrijd om te spelen

Die nirgendwo zich anders verzamelen in Sultanas Spiel die Welten. Australian Folklore, British Indie, the Soul of the 70er-Jahre, Jamaican Reggae en wildwuchernde Stromgitarrensoli, beide denen Sultana – auch frisurentechnique – een Zylindermeister Slash herinnert zich. Voor de band die een Regenbogen met een Flamingo rangschikte, zorgde de grote Videowall voor psychedelische Bewegtbild naar de jeweiligen Liedern. Bei „Greed“ flattern etwa Dollarscheine über den Bildschirm. Terwijl de wonderlijke „Notion“-klanken, versnipperaars sterven E-Gitarre voor twee minuten lang, terwijl ze blitzt een Schlange hervor, die snelle schon den 80er-Testosteron-Rock á la Whitesnake gemahnt. Mit dem veelzijdige apparatuur en een eigen geluid in de rug kunnen het beste worden afgespeeld. Voor elk wat wils, wenn man sich nach all den Jahren here schon heimisch fühlt.