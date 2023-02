Erzählen is booming, vooral als Audio auf dem weiter wachsenden Podcastmarkt. Dabei lijkt es manchmal wichtiger, we waren erzählt en wie erzählt wird, zoals was. Is het rollenspel eigentlich der Inhalt? Sind alle stoffelijke en geschichten schon auserzählt? Nach drie Jahren ladt der Kölner Kongress, organiseert von Deutschlandfunk en Deutschlandfunk Kultur, als eerste Mal wieder ins Deutschlandradio-Funkhaus ein. Horspielmacher, Journalistinnen, Autoren en Medienschaffende sprechen über die Bedingungen, die das Erzählen in den Medien heute ausmachen.

Eröffnet wird der Kölner Kongress mit einer Keynote von Bestsellerauteur Daniel Schreiber (“Alleen”). Sein Thema is de Erzählen des Ichs, de heute in Literatur, Media en Publizistik grimmige wahrnehmbar ist.

Er wordt altijd gekeken naar de Kongresses van de Horspiel van de Jahres-verliehen. Die Auszeichnung für das diesjährige Gewinnerstück “Pisten” der Senegalese-Ivoriaanse Autorin Penda Diouf wird von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste vergeben.

Die Prosa-, Theater- en Radioautorin Kathrin Röggla zegt die Grenzen der Klimaerzählung auf. Schrijver in Ronya Othmann fragt, wie sich Gewalt erzählen lässt. Die Kölner Autorin Angela Steidele stuurt von einer Literatur ohne Narrativ inmitten irreführender Fantasie. Weiter is begonnen met Katja Riedel en Sven Preger van het team van Podcasts “Die Jagd”, met Bestsellerautorin en Filmmaker van Merle Kröger, met Filmmaker van Regina Schilling, van Filmkurator in Stefanie Schulte Strathaus, van Horspielautor Noam Brusilovsky en van Künstlerin Sonya Schönberger.

Zum Abschluss des Kongresses wird im Kammermusiksaal that Live-Hörspiel-Performance “Songplay (eine Sekunde für die Wiesel)” von Ivana Sajko aufgeführt, ein Hörspiel über die Erfahrung des Krieges (Director: Erik Altorfer, Editing: Sabine Küchler).

Gerahmt das Programm von Lesungen, Filmscreenings and Installations von Studierenden der Kunsthochschule für Medien Köln und der Installation „You Will Go Away One Day But I Will Not“ met het Kopfhörersystem USOMO van Maria Thereza Alvez en Lucrecia Dalt.

Seit 2017 befasst sich der Kölner Kongress von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur mit medialem Erzählen unter den Vorzeichen digitaler Umbrüche and zunehmend fragmentierter Gesellschaften. Die zweitägige Veranstaltung die sich dabei als offener Debattenort en Impulsgeber für Medienschaffende, Wissenschaftlerinnen, Künstler en die interessierte Öffentlichkeit etabliert. 2023 findet der Kölner Kongress zum sechsten Mal statt.