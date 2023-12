LIVE! DFB-Frauen tegen Denemarken klaar in Führung – 1. Halbzeit läuft

Heidelberg24 Sport Voetbal

van: Marco Busselmann

Nations League der Frauen – Deutschland tegen Denemarken heute in Live-Ticker. Aufstellungen, Tore, aktueller Spielstand – hier vindt u alle informatie live:

Nations League der Frauen: Deutschland empfängt am Freitag Dänemark.

DFB-Frauen speelt in de Nations League voor kwalificatie voor Olympia.

Deutschland gegen Denemarken: 1. Halbzeit läuft.

Duitsland – Denemarken 2:0 (-:-)

Aufstellung Duitsland Frohms – Gwinn, Hendrich, Hegering, Linder – Nüsken, Däbritz, Huth, Lohmann, Bühl – Popp Aufstellung Denemarken Christensen – Ballisager, Obaze, Veje – Svava (11. Thomsen), Kühl, Troelsgaard, Thögersen – Hasbo, Vangsgaard, Gejl Toren 1:0 Popp (14.), 2:0 Hegering (26.) Schiedsrichter Maria Sole Caputi (Italië)

>>> Live-ticker bijwerken <<

34. Minuut: Auf der Gegenseite faustet Frohms een Schuss von Hasbo weg.

32. Minuut: Ein Schuss von Bühl geht knapp vorbei.

29. Minuut: Nusken köpft een Freistoß fast ins eigen Tor – bij de anschließenden Ecke ist Frohms nach a Schuss zur Stelle.

26. Minuut: En dan valt het! Hegering koopt er één van Ecke!

25 minuten: De Hrubesch-Elf dringt nu aan op de twee doelpunten.

22. Minuten: Het eerste bezoek van de DFB-Frauen zorgt voor het goede nieuws.

18. Notulen: Troelsgaard steht nach einer Ecke volledig blanco – ihr Kopfball weerspiegelt de juiste Pfosten letztlich aber deutlich.

14. Minuut: TOOOOOOOR voor Duitsland! Die eerste Chance gaat zitten. Popp triffs per Kopf in lange Eck.

12. Minuut: Als je het later niet erg vindt, Thomsen is nieuw.

10 minuten: Eerste Schuss von Nüsken fängt Christensen.

9. Minuut: De DFB-Frauen spelen sindsdien het beste, nu laten ze Drittel karbonades es bislang noch.

6. Minuut: Ein Schuss von Vangsgaard miste volledig.

3. Minuut: Het is een goede ervaring voor die dagen, vooral tijdens de steile pas.

1 minuut: Schiedsrichterin Caputi pfeift die Partie an.

LIVE! DFB-Frauen tegen Denemarken – dat is het resultaat

19:50 uur: De Aufstellung der DFB-Frauen ist da! Trainer Horst Hrubesch verandert zijn standpunt in de relatie tussen 2:0-Sieg tegen Island auf sechs Positionen. Frohms kehrt ins Tor zurück, zudem begin Hegering, Däbritz, Nüsken, Lohmann en Popp.

Aufstellung Duitsland: Frohms – Gwinn, Hendrich, Hegering, Linder – Nüsken, Däbritz, Huth, Lohmann, Bühl – Popp

Aufstellung Denemarken: Christensen – Ballisager, Obaze, Veje – Svava, Kühl, Troelsgaard, Thögersen – Hasbo, Vangsgaard, Gejl

DFB-Frauen heute gegen Dänemark gefordert – eerste informatie in Live-Ticker

De Duitse Frauenfußball-Nationalmannschaft steht vor einem wichtigen Spiel. Ik ben bezig met het groepsspel van de Nations League tijdens de DFB-Frauen am Freitagabend in Rostock, Denemarken. “We zullen weten dat we in de Lage Landen zijn, we zullen meer over Denemarken kunnen leren en we zullen een aantal prachtige dingen kunnen doen en we zullen er meer over kunnen leren”, zegt Torhüterin Merle Frohms in Vorfeld.

Wij zijn trots op de twee wereldmeesters van Interim Bundestrainer Horst Hrubesch. „Wij in het team kunnen allemaal hun best doen, omdat Horst Hrubesch buitengewoon goed is in menszijn. We hebben een geweldige tijd gehad tijdens ons leven, we waren er, en we werden niet teleurgesteld, we hebben ervan kunnen genieten”, legt Frohms uit in een interview met de FAZ.

Nations League der Frauen: Deutschland tegen Denemarken heute live op tv

Het Nations-League-Spiel Deutschland tegen Denemarken wordt live uitgezonden op Free-TV van ZDF. Dinsdag ontmoeten de DFB-Frauen elkaar in Swansea in Wales. (mab)