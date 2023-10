Live-Blog

Stand: 30. Oktober 2023 5:06 Uhr

Russland hat die Ukraine offenbar nachts erneut mit Kampfdrohnen angegriffen. Der russische Verteidigungsminister Schoigu wirft der Nato vor, den Konflikt ausweiten zu wollen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

05:03 Uhr Nachts werden wieder Drohnenangriffe bekämpft

Russland hat die Ukraine nachts erneut mit Kampfdrohnen angegriffen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa herrschte am späten Sonntagabend in weiten Teilen der Zentralukraine zeitweise Luftalarm. Die Luftwaffe sagte, die Drohnen seien in Wellen über den Regionen Winnyzja, Kirowohrad, Tscherkassy und Chmelnyzkyj geflogen.

Explosionen wurden in der Region Cherson, aber auch im Umland der Hauptstadt Kiew gemeldet. Bis zum frühen Morgen lagen keine Informationen über mögliche Treffer durch die Drohnen oder einen Abschuss durch die ukrainische Luftabwehr vor.

04:56 Shoigu erhebt Vorwürfe gegen die NATO

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu wirft westlichen Staaten vor, den Konflikt in der Ukraine auf den asiatisch-pazifischen Raum ausweiten zu wollen. Die NATO verschleiere eine Aufstockung ihrer Streitkräfte im asiatisch-pazifischen Raum mit einem „erwiesenen Wunsch nach Dialog“, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass Shoigu in einer Rede auf dem dreitägigen Xiangshan-Forum für Militärdiplomatie in China.

Die NATO-Länder fördern ein Wettrüsten in der Region und erhöhen ihre militärische Präsenz sowie die Häufigkeit und den Umfang militärischer Übungen, sagte Shoigu. Gleichzeitig versicherte er, dass Russland die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen nicht senken werde. Die Kündigung des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen durch Russland bedeutet nicht das Ende des Abkommens.

00:01 Uhr Der Live-Blog vom Sonntag zum Nachlesen

Nach einem Treffen mit Dutzenden Ländern in Malta sprach die Ukraine von zunehmender Unterstützung für ihre Friedenspläne. Der weißrussische Machthaber Lukaschenko sieht die Kriegsparteien in einer Pattsituation.