Stand: 29. Oktober 2023 9:42 Uhr

Der belarussische Staatschef Lukaschenko sagte, die Ukraine und Russland befänden sich in einer Pattsituation. In der ukrainischen Stadt Winnyzja ist Hepatitis A ausgebrochen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

9:42 Uhr Brand in russischer Ölraffinerie – Verdacht auf Drohnenangriff

Auf dem Gelände einer Ölraffinerie im Süden Russlands ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Behörden in der Region Krasnodar gaben heute Morgen bekannt, dass es keine Opfer oder Schäden gegeben habe. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Eine offizielle Brandursache wurde nicht genannt. In sozialen Netzwerken wurde jedoch vermutet, dass eine Drohne das Gebiet angegriffen habe. Außerdem wurde ein Video geteilt, das angeblich den Vorfall zeigt. Immer wieder starten russische Kampfflugzeuge von Krasnodar aus ihre Angriffe auf die Ukraine.

3:03 Uhr Lukaschenko: „Am Verhandlungstisch sitzen“

Laut dem belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko befinden sich Russland und die Ukraine an den Fronten in einer Pattsituation und müssen über ein Ende des Konflikts verhandeln. „Es gibt genug Probleme auf beiden Seiten und im Allgemeinen ist die Situation jetzt ernsthaft festgefahren: Niemand kann etwas tun und seine Position wesentlich stärken oder voranbringen“, sagte Lukaschenko in einem Frage-und-Antwort-Video, das auf der Website der belarussischen Staatsnachrichten veröffentlicht wurde Agentur wurde Belta. „Wir müssen uns an den Verhandlungstisch setzen und zu einer Einigung kommen“, sagte Lukaschenko. Das autoritäre Weißrussland gilt als Russlands wichtigster Verbündeter im Krieg gegen die Ukraine.

01:15 Uhr Russland meldet den Abschuss von 36 Drohnen

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben russische Luftverteidigungssysteme in der Nacht 36 von der Ukraine über dem Schwarzen Meer vor der Halbinsel Krim abgeschossene Drohnen zerstört. In der auf dem Messengerdienst Telegram veröffentlichten Stellungnahme machte das Ministerium keine Angaben dazu, ob es bei dem Angriff Schäden oder Opfer gab.

00:28 Uhr Hepatitis-A-Ausbruch in Winnyzja

In der ukrainischen Stadt Winnyzja wurden nach einem Hepatitis-A-Ausbruch rund 141 Kinder und Erwachsene ins Krankenhaus eingeliefert. „Das Wichtigste ist jetzt, den Ausbruchsherd und die Ursachen zu identifizieren, um die Ausbreitung des Hepatitis-A-Virus in der Bevölkerung so schnell wie möglich zu stoppen“, schrieb der leitende Sanitätsarzt und stellvertretende Gesundheitsminister der Ukraine, Ihor Kuzin Facebook .

Bisher gebe es keine eindeutige Ursache für den Ausbruch, aber man analysiere die Ausbreitung und arbeite mit der Bevölkerung zusammen, fuhr Kuzin fort. Hepatitis A ist eine hoch ansteckende, kurzfristige Leberinfektion, die durch engen persönlichen Kontakt oder den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder Getränke übertragen werden kann.

