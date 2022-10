Live auf Sky Sports: Festliche TV-Spiele als Chelsea-Gastgeber Man City im Januar angekündigt | Fußball Nachrichten

Sky Sports hat seine TV-Auswahl für die festliche Zeit bekannt gegeben, wobei das Duell des Premier League-Meisters Man City mit Chelsea am 5. Januar an der Stamford Bridge die herausragende Wahl war.

Die Action beginnt am 30. Dezember um 20 Uhr mit Liverpools Aufeinandertreffen mit Leicester City in Anfield, während die Mannschaft von Jürgen Klopp ihren Kampf um den Platz in der Champions League für die nächste Saison fortsetzt.

Unterdessen empfängt Brighton an Silvester Tabellenführer Arsenal (17.30 Uhr), während es 2023 zwei Angebote gibt, wenn Aston Villa Tottenham Hotspur (14.00 Uhr) besucht, bevor Nottingham Forest Chelsea empfängt (16.30 Uhr).

Am 2. Januar trifft dann Brentford auf Liverpool (17:30 Uhr), während Arsenal am 3. Januar um 20:00 Uhr in den Emiraten auf Newcastle trifft.

Und zum Abschluss der Feierlichkeiten treffen Crystal Palace und Tottenham am 4. Januar im Selhurst Park aufeinander und Chelsea empfängt City am nächsten Tag, wobei beide Spiele um 20 Uhr beginnen.

Der komplette Weihnachtsspielplan der Premier League

Zweiter Weihnachtstag

Brentford gegen Tottenham, 1230

Crystal Palace gegen Fulham, 1500

Leicester gegen Manchester City, 1500

Everton gegen Wölfe, 1500

Southampton gegen Brighton, 1500

Aston Villa gegen Liverpool, 1730

Arsenal gegen West Ham, 2000

27. Dezember

Chelsea gegen Bournemouth, 1730

Man Utd gegen Nottingham Forest, 2000

28. Dezember

Leeds gegen Manchester City, 2000

30. Dezember

Liverpool vs. Leicester, 2000 (Sky)

West Ham gegen Brentford, 1945

31. Dezember

Wölfe gegen Manchester United, 1230

Bournemouth gegen Crystal Palace, 1500

Fulham gegen Southampton, 1500

Manchester City gegen Everton, 1500

Newcastle gegen Leeds, 1500

Brighton gegen Arsenal, 1730 (Sky)

1. Januar

Tottenham gegen Aston Villa, 1400 (Sky)

Nottingham Forest gegen Chelsea, 1630 (Sky)

2. Januar

Brentford gegen Liverpool, 1730 (Sky)

3. Januar

Arsenal gegen Newcastle, 2000 (Sky)

Everton gegen Brighton, 1945

Leicester gegen Fulham, 1945

Man Utd gegen Bournemouth, 2000

4. Januar

Leeds gegen West Ham, 1945

Southampton gegen Nottingham Forest, 1930

Aston Villa gegen Wölfe, 2000

Crystal Palace gegen Tottenham, 2000 (Sky)

5. Januar

Chelsea gegen Man City, 2000 (Sky)

Wichtige Termine für die Saison 2022/23

Die Premier League wird mitten in der Saison eine Pause einlegen, um den ersten Winter aufzunehmen Weltmeisterschaft. Die letzte Runde der Liga vor der Pause findet am Wochenende des 12./13. November statt, bevor sie am zweiten Weihnachtstag mit dem fortgesetzt wird WM-Finale findet am 18.12.

Der letzte Spieltag der Premier League ist Sonntag, der 28.

Inzwischen ist die Carabao-Cup-Finale findet am Sonntag, den 26. Februar statt und die FA-Cup-Finale am Samstag 3.6.

Das Europa-League-Finale wird am 31. Mai in Budapest gespielt, die Endspiel der Europa Conference League wird am 7. Juni in Prag und der sein Champions-League-Finale ist für den 10. Juni in Istanbul geplant.

