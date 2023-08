DDer Nordamerikaner Bryson DeChambeau hat auf der LIV Tour Golfgeschichte geschrieben. Dank einer sensationellen Schlussrunde von 58 sicherte sich der 29-jährige Kalifornier am Sonntag (Ortszeit) den Sieg beim Turnier in White Sulphur Springs. Kein Golfspieler hatte auf der von Saudi-Arabien gesponserten Tour jemals eine Runde unter 60 gespielt. Der US-Open-Sieger von 2020, der für seine enorm langen Abschläge bekannt ist, versenkte den entscheidenden Putt aus gut 13 Metern auf dem 18. Grün des Greenbrier Golf Club für eine Rekordrunde.

„Das ist der größte Moment meiner Karriere“, kommentierte ein überglücklicher DeChambeau seine Traumrunde. „Es ist unbeschreiblich. Ich habe so lange so hart gearbeitet und wusste, dass etwas Besonderes kommen würde. Ich wusste nur nicht wann.“ Es war DeChambeaus erster Triumph auf der umstrittenen LIV-Tour. Dazu gab es ein Preisgeld von vier Millionen US-Dollar. Deutschlands Golfprofi Martin Kaymer beendete das Turnier im US-Bundesstaat West Virginia nur auf dem 43. Platz.

Eine Runde mit 58 Schlägen ist im Golf eine Seltenheit. Unter anderem spielte der Amerikaner Jim Furyk 2016 eine Runde der letzten 58 auf der PGA Tour. Auch dem Deutschen Stephan Jäger gelang dieses Kunststück 2016 auf der zweitklassigen Web.com-Tour in den USA.

DeChambeau wechselte letztes Jahr von der PGA Tour zur LIV Tour. Dies steht seit seinem Debüt wegen der Millioneninvestition aus Saudi-Arabien in der Kritik. Hintergrund ist, dass das wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik stehende Land versucht, sein Image mit lukrativen Sportveranstaltungen aufzubessern. Zahlreiche Golfer folgten dem Ruf des Geldes und wechselten in die Wettkampfserie.

Anfang Juni 2023 kam es zu einem unerwarteten Friedenspakt zwischen der PGA Tour und der DP World Tour mit der zuvor verfeindeten LIV Tour, der die Golfwelt wieder vereinen soll. Allerdings ist noch nicht klar, wie die zukünftige Zusammenarbeit aussehen könnte.