Thomas Pieters speelt voor Bubba Watson’s Range Goats GC en maakt zijn debuut tijdens de seizoensopener in Mexico; Brendan Steele, Danny Lee en Dean Burmester kondigden ook aan als aanwinsten voor de LIV Golf League in 2023





De overstap van Thomas Pieters naar LIV Golf werd maandag bevestigd toen hij zich voor het nieuwe seizoen bij het team van Bubba Watson voegde

Zesvoudig DP World Tour-winnaar en Ryder Cup-mededinger Thomas Pieters is een van de spelers waarvan is bevestigd dat ze in het seizoen 2023 zullen spelen in de door Saoedi-Arabië gesteunde LIV Golf League.

De nummer 34 van de wereld, die vorige maand op een gedeelde zesde plaats eindigde tijdens zijn laatste start bij de Hero Dubai Desert Classic, maakte eerder dit jaar deel uit van het winnende Hero Cup-team van Continentaal Europa en zal naar verwachting dit jaar in aanmerking komen voor het Ryder Cup-team van Luke Donald in Rome. September.

LIV Golf maakte afgelopen woensdag zijn eerste vier teamopstellingen bekend en de volgende dag nog vier, waarbij Pieters maandag werd bevestigd als onderdeel van Bubba Watson’s Range Goats GC-team voorafgaand aan het competitieseizoen met 14 evenementen dat vrijdag in Mexico begint.

Pieters was in de race om dit jaar een tweede Ryder Cup-optreden te maken, na indruk te hebben gemaakt bij zijn debuut in 2016

De Belg was kritisch dat hij niet in aanmerking kwam om deel te nemen aan de Genesis Invitational van de PGA Tour, ondanks zijn verheven wereldranglijst in vergelijking met anderen in het veld, waarbij Pieters een sponsorvrijstelling misliep op een evenement waar hij tweede werd van Dustin Johnson in 2017.

Pieters, die nu voor onbepaalde tijd geschorst zal worden van de PGA Tour omdat hij zich bij LIV Golf heeft aangesloten, twitterde: “Triest om mijn favoriete toernooi van het jaar te missen. Want naast nummer 34 van de wereld kon ik er gewoon niet in.”

Twitteren Vanwege uw toestemmingsvoorkeuren kunt u dit niet bekijken Privacy opties

Wie heeft er ook getekend voor LIV?

Drievoudig PGA Tour-winnaar Brendan Steele werd maandag ook aangekondigd en voegt zich bij Phil Mickelson’s HyFlyers GC, terwijl die van Nieuw-Zeeland Danny Lee is toegevoegd aan de Iron Heads GC onder leiding van Kevin Na.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Dame Laura Davies is ingenomen met de beslissing om golfers die zich bij LIV Golf hebben aangesloten toe te staan ​​om in 2023 bij The Masters te spelen Dame Laura Davies is ingenomen met de beslissing om golfers die zich bij LIV Golf hebben aangesloten toe te staan ​​om in 2023 bij The Masters te spelen

Decaan Burmestereen tweevoudig winnaar van de DP World Tour en huidige nummer 63 van de wereld, heeft getekend voor het volledig Zuid-Afrikaanse team Stinger GC onder leiding van voormalig hoofdkampioen Louis Oosthuizen.

De eerste acht teamopstellingen werden vorige week bevestigd, met spelers van de Presidents Cup Mito Pereira En Sebastiaan Munoz aangekondigd op woensdag als leden van de Torque GC.

Grote winnaars Cameron Smith, Brooks Koepka, Dustin Johnson en Patrick Reed behoren tot de spelers die in 2023 terugkeren, nadat ze vorig jaar deelnamen aan de inaugurele LIV Golf Invitational Series.

Ian Poulter, Lee Westwood en Henrik Stenson zullen dienen als co-captains van het Majesticks-team, dat wordt gecompleteerd door Sam Horsfield.

Spelers die in de top 24 van de 2022 Invitational Series eindigden, waren gegarandeerd van plaatsen voor de 2023 LIV Golf League.

De Amerikaan Sihwan Kim verdiende een plek voor het winnen van de Asian Tour Order of Merit, en Scott Vincent uit Zimbabwe deed hetzelfde door de Asian Tour International Series Order of Merit te winnen.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Phil Mickelson beweert dat het ‘opmerkelijk’ is hoeveel LIV Golf de afgelopen zes maanden is verbeterd en suggereert dat het nu een kracht in het spel is die niet zal verdwijnen Phil Mickelson beweert dat het ‘opmerkelijk’ is hoeveel LIV Golf de afgelopen zes maanden is verbeterd en suggereert dat het nu een kracht in het spel is die niet zal verdwijnen

Volledige competitie-opstelling voor 2023

*Geeft kapitein aan

4Azen GC – Dustin Johnson*, Pat Perez, Patrick Reed, Peter Uihlein

Cleeks GC -Martin Kaymer*, Graeme McDowell, Bernd Wiesberger, Richard Bland

Brekers GC – Bryson DeChambeau*, Paul Casey, Anirban Lahiri, Charles Howell III

Vuurballen GC – Sergio Garcia*, Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Eugenio Chacarra

HyFlyers GC – Phil Mickelson*, James Piot, Cameron Tringale, Brendan Steele

IJzeren Hoofden GC – Kevin Na*, Scott Vincent, Sihwan Kim, Danny Lee

Majesticks GC – Henrik Stenson*, Lee Westwood*, Ian Poulter*, Sam Horsfield

RangeGoats GC – Bubba Watson*, Thomas Pieters, Harold Varner III, Talor Gooch

Ripper GC – Cameron Smith*, Marc Leishman, Matt Jones, Jediah Morgan

Verpletter GC – Brooks Koepka*, Matthew Wolff, Jason Kokrak, Chase Koepka

Stinger GC – Louis Oosthuizen*, Charl Schwartzel, Branden Grace, Dean Burmester

Koppel GC – Joaquin Niemann*, Sebastian Munoz, Mito Pereira, David Puig

Wanneer vinden LIV Golf evenementen plaats in 2023?

LIV Golf heeft een schema van 14 evenementen aangekondigd voor het seizoen 2023, waarbij zeven landen evenementen organiseren als onderdeel van een uitgebreide kalender.

Alle 14 evenementen vinden plaats in weken buiten de heren majors en de Ryder Cup, waarbij eventuele botsingen met de verhoogde evenementen van de PGA Tour en Rolex Series-toernooien op de DP World Tour ook worden vermeden.

El Camaleon in Mayakoba in Mexico is gastheer van de seizoensopener van 24-26 februari, terwijl The Gallery Golf Club in Tucson de locatie is voor een evenement in Arizona van 17-19 maart.