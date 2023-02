Charles Howell III had een bijna perfecte laatste ronde om de LIV-seizoensopener te winnen; Hij eindigde vier schoten voor Peter Uihlein, die naast Talor Gooch aan de leiding stond op weg naar de laatste dag





Charles Howell III eindigde vier schoten voor de rest van het peloton om het eerste LIV-evenement van 2023 te winnen

Charles Howell III won op zondag $ 4 miljoen bij de eerste van LIV Golf’s seizoen met 14 evenementen en produceerde een onberispelijke laatste ronde om te winnen op El Camaleon Golf Course in Mayakoba, Mexico.

De Amerikaan zal ook een aparte teamprijs van $ 3 miljoen delen met zijn Crushers GC-teamgenoten, nadat hij vier schoten voor Peter Uihlein (68) heeft gefinisht.

Howell (63) had slechts één slag achterstand op co-leiders Uihlein en Talor Gooch op weg naar zondag en gaf zijn concurrenten weinig kans, want hij produceerde zes van de acht birdies op de eerste negen.

“Het is groot dat we het team hebben gewonnen”, zei Howell. “Ik heb hier al vaak gespeeld en had een idee van wat ik kon verwachten als ik binnenkwam. Maar rond deze plek, man, zijn er overal dubbele bogeys, dus je weet maar nooit.”

De dag had nauwelijks slechter kunnen verlopen voor Gooch, die een vijf-over-par 76 kaartte en op een gedeelde 11e plaats eindigde.

Er was alleen bittere teleurstelling voor Uihlein, voor wie de overwinning buiten bereik gleed toen hij tussen de bomen landde op weg naar een triple bogey op de par-vier 12.

Op de vraag wat hij anders had kunnen doen, grapte Uihlein: “De 12e overgeslagen.”

“Het is gewoon een gat dat niet goed voor mij ligt. Ik vind het er niet mooi uitzien. Maar weet je, ik ben trots op de manier waarop ik heb gestreden”, zei hij. “Afgezien van dat gat was het een behoorlijk goede dag.”

De Zuid-Afrikaan Branden Grace kaartte een vier-onder-par 67 en eindigde als derde.