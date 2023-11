„Little Stop-Start-Geldpolitik“: Fed-Bankerin denkt dat er geen Zinssenkungen is

Viele Investoren op Wall Street zijn sindsdien gezegend met succes. De president van de Fed-Bezirks San Francisco ondersteunt deze Hoffnungen nu in een paar zusters. Auf keinen Fall soll es ein Vor und Zurück geben.

US-Währungshüterin Mary Daly ziet de discussie over een slot van de Geldpolitik niet doorgaan. „Ik denk dat ik toch geen moment nadenk over mijn gedachten“, zei de president van de Amerikaanse Notenbankbezirks San Francisco der „Börsen-Zeitung“ in een kort interview. Dit is wat het betekent: „Ik denk dat het een goed idee is om je bewust te zijn van de gevolgen van het systeem en er ook voor te zorgen dat de prijsstabiliteit wordt gecorrigeerd.“ De laatste inflatiedata waren extreem ernstig. De Teuerung is niet langer belegerd.

“De slimste manier, als het Amerikaanse volk daartoe in staat zou zijn, als zij hun zaken zouden willen doen, de zaken zouden regelen, handel zouden drijven tussen de gemeenschapsgroepen, is een stop-start-geldbeleid. Als we de zaken stopzetten, „, dan zullen we dat niet meer kunnen doen. Sindsdien hebben we meer werk te doen“, aldus de Amerikaanse Währungshüterin.

Dalys New Yorker Fed-College John Williams heeft een overeenkomst gesloten met de notenbank en de datumoriëntatie. Als de prijsdruk groter is dan verwacht, kunnen er verdere boetes volgen. Maar na uw laatste beoordeling zult u in de toekomst blij zijn met uw bezoek.

Börse glaubt een eerste Zinssenkung im Mai

En de voorwaarden zijn aan verandering onderhevig, omdat de Fed de Leitzinsen auf der Sitzung Mitte Dezember weiter in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent stopte. Vóór mei 2024 gaan we eerst kijken naar onze fysieke kwaliteiten. Dan zal de monetaire beleidsafwikkeling afhangen van een marge van 5,0 tot 5,25 procent. Fed-directeur Christopher Waller is erg jong en heeft een goed economisch argument voor een lock-in van het monetair beleid, dat zal voorkomen dat de inflatie de geldhoeveelheid doet toenemen. Er zal gedurende een bepaalde periode niet veel plezier zijn.

Een inflatiemaatstaf, die ervoor zorgt dat het inkomen stijgt, is de persoonlijke consument van de consumenten. Deze veranderingen worden mogelijk gemaakt door de betaalkosten en de energiekosten. Dieser sogenannte PCE-kernindexbestand in oktober met een jaarlijks percentage van 3,5 procent, na 3,7 procent in september.