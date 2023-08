Grabgespräche werden am Samstag, 26. August, um 14 Uhr das Highlight beim Little Indian Creek Cemetery Walk sein.

Die Leland Historical Society lädt die Öffentlichkeit ein, etwas über einige der Bürger zu erfahren, die die Gemeinde Leland mitgeprägt haben. Nachkommen von neun namhaften Bürgern werden ihre Vorfahren porträtieren und Geschichten erzählen.

Tickets kosten 15 $ pro Person, 10 $ für Mitglieder, 5 $ für Studenten und sind online unter lelandhistory.org erhältlich oder per Scheck an Leland Cemetery Walk, PO Box 2, Leland, IL 60531. Der Little Indian Creek Cemetery befindet sich in 2126 N . 45. Straße, Leland. Die Wanderung wird von der Leland Farmers Company, John und Sue Hohenberger und Windy Hill Farm gesponsert.