Literaturfestival Zürich: Aus Männlichkeit droeg Männlichkeit*en

Met «Oh Boy: Männlichkeit*en heute» feiert am Literaturfestival Zürich ein Buch Premiere, dass sich voll und ganz den Männern breedte. Am Podium kom allemaal zu Wort. Nur der Durchschnittsmann fehlt.

Was heist heute Männlichkeit? Intellektuelle auf der Suche nach Antworten. Livio Baumgartner

Nach der RS ​​bist du ein Mann. Diesen Satz habenviele Buben – ook angehende Manner – zu hören komkomen, voordat ze de Rekrutenschule antraten. Als u uw vader bent, kunt u uw eigen leger gebruiken. Als u van de Mutter weet hoe u ervoor moet zorgen dat een man nu een man is, is de dienst van belang. Wanneer ein Mann ein Mann ist, ist in Teilen unserer Gesellschaft von Klaren Vorstellungen GEPRägt. Die Abhärtung durch den Militärdienst is nur ein Beispiel dafür.