Für bestimmte Münzen aus den Jahren 2023 und 2024 werden aktuell mehrere Tausend Euro geboten. Auch ältere Münzen mit bestimmten Merkmalen können Sammler reich machen.

Wer bestimmte Münzen unachtsam ausgibt, kann ein kleines Vermögen verlieren. Manche Münzen sind deutlich wertvoller als ihr Prägewert, der sogenannte Nominalwert. Auf den ersten Blick ist oft nicht erkennbar, dass es sich um einen seltenen Fund handelt. Doch eine solche Münze kann mitunter mehrere Tausend Euro einbringen.

Von 1-Cent- bis Zwei-Euro-Münze – Liste zeigt: Das sind die wertvollsten Münzen

Ob 1 Cent-Münze oder 2 Euro-Münze, die Münzen können eine beachtliche Summe wert sein. Die wertvollsten Münzen im Überblick:

2-Euro-Gedenkmünze aus dem Jahr 2024 mit einem Motiv aus Mecklenburg-Vorpommern mit einem „D“ als Länderkürzel für „Deutschland“. Sie wird online für bis zu 18.000 Euro angeboten.

2-Euro-Gedenkmünze der Hamburger Elbphilharmonie. Ein Fehldruck der Münze soll stolze 2.500 Euro wert sein, so ein Münzhändler, der die Münze online bewirbt.

Münzen, bei denen die Sterne am äußeren Rand nicht in die richtige Richtung zeigen. Normalerweise zeigen zwei der fünf Sternspitzen nach außen. Sie bringen bis zu 2.500 Euro ein.

Münzen mit sogenannten „Kreisenden“. Dabei handelt es sich um Münzen, die fehlerhaft ausgestanzt wurden und dadurch nicht mehr kreisrund sind. Sie bringen bis zu 100 Euro ein.

5 Cent Münze aus dem Jahr 2019, bei der auch der äußere Mündungsrand (Rille) geprägt wurde. Ihr Wert beträgt bis zu 100 Euro.

Normalerweise sind Euromünzen und alte D-Mark so viel wert, wie auf der Münze steht. Münzen mit besonderen Fehlprägungen können jedoch deutlich mehr wert sein. © IMAGO/Manfred Segerer / IMAGO/Pond5Images / IMAGO/Wirestock/Rene Traut/ Fotocollage: echo24.de

Gedenkmünzen und Fehlprägungen: Übersicht zeigt die wertvollsten Münzen

Münzen mit „Spiegelei“, „bei denen das Innere der Münze etwas höher ist als der Außenring und so wie das Eigelb über das Eiweiß hinausragt“. Dies ist insbesondere bei bestimmten 2-Euro-Etuis der Fall.

Münzen, bei denen die Randinschriften nicht mit den Münzsymbolen übereinstimmen, also die Randinschriften eines Landes mit den Symbolen eines anderen Landes kombiniert sind. Ein Beispiel hierfür ist die 1-Cent-Münze aus Italien, auf deren Rückseite „Turin Mole Antonelliana“ statt „Castel de Monte“ steht. Dieses Motiv findet sich normalerweise auf der Rückseite einer 2-Cent-Münze. Bei einer Auktion erzielte die Münze 6.600 Euro.

Besondere Münzen aus einem der Kleinstaaten wie beispielsweise San Marino, Vatikan, Andorra, San Marino oder Monaco, insbesondere die 50er-Stücke, sind bis zu 70 Euro wert.

Münzen ab 2008, auf denen noch die alte EU-Karte (ohne Osterweiterung) aufgedruckt ist. Sie können bis zu 100 Euro einbringen.

20 Cent Münze aus Italien aus dem Jahr 2002, die versehentlich ohne die charakteristische Riffelung am Rand hergestellt wurde. Der Sammlerpreis für die Münze liegt bei rund 38 Euro.

20-Cent-Münze aus Deutschland aus dem Jahr 2002, die irrtümlich auf einem 10-Cent-Rohling geprägt wurde – und deshalb zu klein ist. Der Preis liegt laut Münzexperte bei rund 165 Euro.

5-Cent-Münze aus den Jahren 2007 und 2019, die versehentlich auf einem 2-Cent-Rohling geprägt wurde und der Außenrand (Rille) ebenfalls geprägt wurde

Achtung Käufer wertvoller Münzen: So gehen Sie auf Nummer sicher

Ob eine Münze wirklich das wert ist, was sie verspricht, lässt sich für einen Laien oft nicht erkennen. Bei Angeboten im vier- bis fünfstelligen Bereich sollten sich unerfahrene Käufer an Experten wenden und den realen Wert schätzen lassen. So kann verhindert werden, dass ein Käufer auf unseriöse Angebote hereinfällt.

Wer mit einer seltenen Münze viel Geld verdienen möchte, sollte vorher auch Münzexperten konsultieren. Dr. Matthias Ohm, Vorsitzender des Württembergischen Numismatikervereins, sagt echo24.de Wichtige Tipps für Verkäufer seltener Münzen.