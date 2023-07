Lise Klaveness wachtte tot de Fifa naar Qatar ging

Die frühere Fussballerin regte Aufsehen, als 2022 am Fifa-Kongress in Qatar met kritieke Worten zur Menschenrechtslage en die Fifa-Funktionäre wandte. Dat heeft mij schade berokkend.

«Die Rede im Fifa-Kongres kostete mich persönlich viel», zegt de Noorse Verbandspräsidentin Lise Klaveness. Vegard Grott / Imago

Lise Klaveness, enkele Fussballfans volgen in der Schweiz dem FC Zurich. Dazu Real Madrid, van de Champions League – en geen van beide Lionel Messi. Voor de Frauenfussball die niet gelijk is aan de zustertijd, is het zo.