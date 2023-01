Lisa Loring, die Original Wednesday Addams, stirbt im Alter von 64 Jahren

Lisa Loring, die die Goth-Girl-Ikone Wednesday Addams in der Originalversion der TV-Show The Addams Family spielte, starb am Samstag an einem Schlaganfall, wie ihr Agent mehreren Pressestellen bestätigte. Loring war 64.

Sie war erst 6 Jahre alt, als sie anfing, Wednesday zu spielen, ein morbides kleines Mädchen, das vom Tod fasziniert ist, in der Show, die auf gruseligen Charakteren basiert, die vom New Yorker Cartoonisten Charles Addams geschaffen wurden. Ihre blasse Haut und die langen dunklen Zöpfe schufen ein ikonisches Bild. Die Figur des Mittwochs wurde in den Jahren, seit Lorings Show aus der Luft ging, von zahlreichen Schauspielern gespielt.

Jenna Ortega spielt die Figur als Teenager in der Hit Netflix-Streaming-Show Mittwochwas schon war um eine zweite Staffel verlängert. Ortega sagte Jimmy Fallon in der Tonight Show im Dezember, dass sie Loring in einem Tribut gezollt habe berühmte Tanzszene in der neuen Serie, aber leider wurde dieser Teil ihres Tanzes gekürzt.

„Sie ist eingebettet in den Teppich der Popkultur und in unseren Herzen immer als Wednesday Addams“, schrieb Lorings Freundin Laurie Jacobson auf Facebook. „Schön, freundlich, eine liebevolle Mutter, Lisas Vermächtnis in der Welt der Unterhaltung ist riesig. Und das Vermächtnis für ihre Familie und Freunde – eine Fülle von Humor, Zuneigung und Liebe wird lange in unseren Erinnerungen spielen. RIP, Lisa. Verdammt, Mädchen … du hast eine Menge Spaß gemacht.“

Butch Patrick, der Eddie Munster in The Munsters spielte, einer weiteren Familien-Sitcom aus den 1960er Jahren mit einem Horror-Monster-Thema, erinnerte sich in einem Facebook-Post an Loring.

„Es tut mir sehr leid, vom Tod meiner lieben Freundin Lisa Loring zu hören“, schrieb Patrick. „Wir standen uns sehr nahe und haben oft zusammengearbeitet. Ich weiß, dass sie sehr schwach war. Ich war erst vor ein paar Wochen in ihrer Gesellschaft. Gott sei Dank, mein Freund.“

Ruhe in Frieden Lisa Loring, die ursprünglichen Wednesday Addams. Der originale Mittwochstanz mit Ted Cassidy aus der Folge Lurch Learns to Dance von 1964. pic.twitter.com/ri3wTorYUo – Danny Deraney (@DannyDeraney) 30. Januar 2023

Schauspieler Ken Weatherwax, der Mittwochs Bruder Pugsley in The Addams Family spielte, starb 2014 im Alter von 59 Jahren an einem Herzinfarkt. Berichten zufolge waren er und Loring lebenslange Freunde geblieben, nachdem sie in der Show Geschwister gespielt hatten.

Loring begann im Alter von 3 Jahren mit dem Modeln und übernahm nur 3 Jahre später die Mittwochsrolle. Mit 15 heiratete sie zum ersten Mal, obwohl diese Ehe nur ein Jahr dauerte. Sie heiratete noch dreimal und hatte zwei Töchter, die beide bei ihrem Tod waren.