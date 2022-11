Lionel Richie erhält Icon Award während Moving AMAs Tribute

Lionel Richie feiert die ganze Nacht.

Und er hat mehr als guten Grund dazu: Im Rahmen der American Music Awards 2022 am 20. November wurde der legendäre Sänger mit dem angesehenen Icon Award geehrt. Neben der Ehrung wurde der 73-Jährige mit einer bewegenden Würdigung seiner Leistungen gewürdigt Stevie Wonder, Charlie Put und Ari Lenox.

Während ihrer Zeit auf der Bühne schmetterten Stevie und Charlie jeweils ein paar seiner Hits, darunter „Say You, Say Me“. „Die ganze Nacht lang“ und „Einfach“. Ari gehörte zu einer Reihe anderer Stars, die auf die Bühne kamen, um „We Are the World“ zu singen, wie z Melissa Etheridge, Jimmie Allen, Rauchiger Robinson, Mun lang, Dustin Lynch und Yola.

Lionel – dessen beeindruckende Karriere in der Musikindustrie sich über fünf Jahrzehnte erstreckt und weiter zählt – dachte ebenfalls über seine Reise nach, als er die Bühne betrat, um seine Trophäe entgegenzunehmen. „Ich habe hier bei den AMAs angefangen“, sagte er. „Und meine Karriere, bis heute, 40 Jahre später, bin ich zurück bei den AMAs.“