De winnaar van de vrije trap van Lionel Messi voor Paris Saint-Germain was op zich al goed genoeg, maar de cijfers erachter verbazingwekkend.

De Argentijnse goochelaar deed weinig in 90 minuten tijdens de 4-3 overwinning van Paris Saint-Germain op Lille, maar stal de show in blessuretijd.

bt sport De bal zou voor sommigen te centraal hebben gestaan

bt sport Maar Messi kuste de bal diep in blessuretijd van de paal

Getty Hij werd toen lastiggevallen door zijn teamgenoten en manager toen PSG Lille met 4-3 versloeg

Messi won een vrije trap net buiten het strafschopgebied van Lille, legde de bal op een lijn en het leek veel te centraal om hem om Lucas Chevalier te draaien.

Echter, in plaats van op natuurlijke wijze naar de linkerbovenhoek te mikken, boog hij de bal naar de rechterbenedenhoek en had hem niet beter kunnen plaatsen toen hij van de paal naar binnen keek.

De statistieken kwamen binnen en de vrije trap was zijn 699e doelpunt in zijn carrière, kort na zijn dubbel in de zegevierende WK-finale.

En het was ook de 40e goal van de 35-jarige van buiten de zestien sinds de start van het seizoen 2017/18.

Dat zijn er ongelooflijk 20 meer dan enige andere speler in de vijf beste competities van Europa in die periode.

Kevin De Bruyne staat tweede met 20 doelpunten van buiten de zestien, terwijl 22 van Messi’s lange-afstandspogingen vrije trappen waren, zes meer dan James Ward-Prowse.

Getty Zelfs vrijetrapgod Ward-Prowse kan niet op tegen Messi

Hojbjerg onthult wat Rice hem vertelde tijdens een verhitte confrontatie tijdens de overwinning van de Spurs op West Ham Souness bleef stomverbaasd toen Sabitzer ontsnapte aan een rode kaart voor een tackle op Leicester-ster Nathan Jones maakt verrassende verschijning in Dorset League – een week na het ontslag van Southampton Personeel Arsenal en Aston Villa botsen op de tribunes en Arteta belooft ‘actie te ondernemen’ ‘Hij zou ontslagen moeten worden’ – Agbonlahor haalt uit naar Potter na het verlies van Chelsea tegen Southampton Emery geeft Martinez een klap omdat hij voor een late hoekschop ging die leidde tot het vierde Arsenal-doelpunt





Getty De Bruyne staat ver achter voor goals op lange afstand

Bovendien heeft Messi sinds de start van het seizoen 2018/19 16 goals uit een vrije trap gemaakt, en geen enkele club in Europa kan bogen op een beter record, aangezien Southampton op hetzelfde aantal staat.

Het doelpunt was zo groot voor PSG, dat op een serie van drie nederlagen stond, dat manager Christoph Galtier zelfs meevierde.

Messi kreeg dikke knuffels van een opgetogen Kylian Mbappe en Sergio Ramos, voordat Galtier langs de zijlijn rende om mee te doen.

Het was niet allemaal goed nieuws voor PSG, dat Neymar aan een blessure verloor voorafgaand aan de tweede etappe van hun Champions League-duel met Bayern München, maar met Messi en Mbappé die scoorden, maakt het misschien niet uit.