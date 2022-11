Lionel Messis Haltung im Vergleich zu Cristiano Ronaldos von Manchester United-Legende Gary Neville, aber die argentinische Ikone hat zuletzt im WM-Duell mit Mexiko gelacht

Lionel Messis Einstellung in der ersten Halbzeit von Argentiniens 2:0-Sieg gegen Mexiko wurde von Gary Neville mit der von Cristiano Ronaldo bei Manchester United verglichen.

Die argentinische Ikone war in der Anfangsphase des Spiels nicht so gut, obwohl sie später das erste Tor des Spiels und eine Vorlage für Enzo Fernandez ‚Spielbesiegelungstreffer erzielte.

Getty Messis Einstellung war in einigen Teilen des Spiels nicht die beste

Getty Ronaldo verließ Manchester United letzte Woche im gegenseitigen Einvernehmen mit seiner in dieser Saison schrecklichen Einstellung

Und zur Halbzeit, beim Stand von 0:0, hatte Red Devils-Held Neville das Gefühl, dass der Stürmer von Paris Saint-Germain Anzeichen dafür zeigte, dass seine Kräfte nachließen.

Und er glaubte, dass die Leistung in der ersten Halbzeit an Ronaldos Kämpfe in Old Trafford erinnerte.

Der 47-Jährige sagte gegenüber ITV: „Die Spieler haben keine Angst mehr vor Lionel Messi. Sie nehmen ihm leicht den Ball ab.

„Man kann gar nicht genug darüber sprechen, wie großartig dieser Typ ist.

„Aber ehrlich gesagt die Verwüstung. Ich habe in Old Trafford 18 Monate lang gesehen, dass wenn ein Spieler von solcher Statur diese Körpersprache hat, die Auswirkungen auf die Spieler verheerend sind.

“Er läuft über das Spielfeld, er zuckt mit den Schultern.”

Getty Messi traf, um Argentinien auf Siegkurs gegen Mexiko zu bringen

Messi hat seiner Mannschaft am Ende natürlich zum Sieg verholfen und ihm das letzte Lachen beschert.

In der 64. Minute des Spiels verblüffte er die Mexikaner, indem er einen Pass von Angel Di Maria erhielt, eine Berührung nahm und an Guillermo Ochoa vorbeischoss.

Der Streik veranlasste Neville dann zuzugeben, dass Messi „in wenigen Augenblicken“ immer noch derselbe Spieler ist, während der PSG-Star mit seinen Teamkollegen in der Umkleidekabine feierte.

Und er muss am 30. November noch einmal nachlegen, wenn Argentinien gegen Polen antritt – live auf talkSPORT.