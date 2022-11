Lionel Messi: Zwei Wochen vor Beginn der WM leidet der große Argentinier unter Verletzungsangst

CNN

Lionel Messi hat bereits gesagt, dass die Weltmeisterschaft 2022 in Katar seine letzte Chance sein wird, seinem ansonsten vollständigen, glitzernden Trophäenschrank eine Weltmeistermedaille hinzuzufügen.

Es bringt eine gewisse Spannung in die WM-Vorbereitung des Argentiniers, die am Samstag etwas angespannter wurde, als Paris-Saint-Germain bekannt gab, dass er wegen einer Verletzungsangst für seine Reise nach Lorient pausieren würde.

„Leo Messi wird vorsorglich wegen einer entzündeten Achillessehne in Behandlung bleiben“, heißt es in der PSG-Erklärung.

„Er wird nächste Woche das kollektive Training wieder aufnehmen.“

Der argentinische Kapitän und Talisman hat seine Form in dieser Saison kurz vor der Weltmeisterschaft – die am 20. November beginnt – wiederentdeckt und in allen Wettbewerben für PSG 12 Tore erzielt und 14 Vorlagen gegeben, nachdem er bei seinem Wechsel in die französische Hauptstadt im vergangenen Jahr Probleme hatte.

Argentinien, das seit 1986 nicht mehr Weltmeister geworden ist, wird dieses Turnier als einer der Favoriten beginnen, da es seit 35 Spielen ungeschlagen ist, aber von Verletzungssorgen geplagt wurde.

Messi hat im vergangenen Monat bereits zwei Spiele für PSG wegen Wadenproblemen verpasst, während seine Nationalmannschaftskollegen Paulo Dybala und Angel di Maria um Fitness kämpfen und Tottenham-Verteidiger Cristian Romero voraussichtlich die letzten drei Spiele seines Vereins vor dem Turnier verpassen wird.

Messis Argentinien wird am 22. November zum ersten Mal in Katar auf dem Feld stehen, wenn es gegen Saudi-Arabien spielt, bevor es in den anderen beiden Gruppenphasenspielen gegen Mexiko und Polen antritt.