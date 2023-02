De Argentijnse held Emi Martinez heeft onthuld dat Lionel Messi hem had gezegd zijn beruchte onzedelijke gebaar met de Golden Glove-trofee niet uit te voeren.

De Aston Villa-ster was een van de grote spelers voor zijn land op het WK, vooral in de finale – ondanks zijn controversiële acties in de strafschoppenserie tegen Frankrijk.

Getty Martinez haalde de krantenkoppen met zijn viering

Getty Ondanks de waarschuwing van Messi

Zijn spelvaardigheid zou ertoe kunnen hebben geleid dat Kingsley Coman en Aurelien Tchouameni hun strafschoppen misten toen Argentinië hun derde WK won.

En als onderdeel van de prijsuitreiking kreeg Martinez de Gouden Handschoen voor de doelman met de meeste schone lakens.

De 30-jarige baarde echter opzien toen hij een obsceen gebaar maakte, iets dat hij sindsdien heeft verdedigd.

De voormalige Arsenal-ster gaf ook toe dat hij geen indruk maakte op Messi, die hem van tevoren had gezegd het grove gebaar niet te maken.

“Heb ik spijt van de festiviteiten? Nou, er zijn dingen die ik niet nog een keer op dezelfde manier zou doen’, zei hij tegen France Football.

“Het was niet mijn bedoeling om iemand pijn te doen. Gedurende mijn hele carrière heb ik met Fransen gespeeld en ik heb nooit een probleem gehad… Je kunt (Olivier) Giroud vragen wat voor persoon ik ben.

Getty Martinez was ondanks zijn controversiële acties een van de topsterren van Argentinië

Getty Messi zei tegen Martinez dat hij het gebaar niet moest maken

“Ik hou echt van de Franse cultuur en mentaliteit. Het gebaar dat ik maakte met de beste keeperstrofee was een grap met mijn teamgenoten.

“Ik had het al gedaan bij de Copa America en ze zeiden allemaal tegen me: ‘Geen mogelijkheid’ om het nog een keer te doen.

‘Zelfs Leo vertelde me dat. Ik deed het voor hen, meer niet. Het duurde een seconde en dat was het.”

Twitteren Martinez bespotte Mbappé met een pop met zijn gezicht erop

Hoewel Martinez erop stond dat hij het gebaar voor zijn teamgenoten deed, is dat in tegenspraak met zijn bekentenis kort na het incident toen hij zei dat het was om de Fransen te bespotten.

Tegen het Argentijnse radiostation La Red zei hij: “Ik deed het omdat de Fransen me uitjouwden. Trots werkt niet bij mij.”

Martinez leek ook foto’s te maken van Kylian Mbappe tijdens de WK-viering in Argentinië toen hij danste in de teambus met een pop met het gezicht van de Fransman erop.

De FIFA is sindsdien een onderzoek gestart terwijl de nummer 1 van Argentinië zijn acties heeft verdedigd.

