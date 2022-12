Lionel Messi wusste, wem er zuerst danken musste.

Emiliano Martínez hat es immer wieder geschafft und wieder liegt ihm ganz Argentinien zu Füßen und Händen – angefangen bei Lionel Messi. Der 30-jährige Karriere-Spätstarter im Albiceleste-Tor lag noch am Boden, fassungslos und am Boden zerstört von dem, was gerade passiert war, als Kapitän Messi als erster auf ihn zueilte. Denn Emiliano Martínez, Spitzname „Dibu“, hat es letztlich Messi zu verdanken, dass sein Traum vom Titel nach seinem Abschied von der WM-Bühne weiter Wirklichkeit werden kann.

Dass Martínez, dessen Karriere das Gegenteil von Messis Karriere war, dank seiner Elfmeterqualitäten bereits ein Pionier war, ist Teil der bemerkenswerten Dramaturgie und Dynamik dieser argentinischen Mannschaft, die die Niederlande mit 4:3 im Elfmeterschießen besiegte. 2:2 stand es nach 90 Minuten plus elf Minuten Nachspielzeit – nachdem die Argentinier bis zur 83. Minute 2:0 standen.

Die zwei verschossenen Elfmeter des Niederländers nach einem extrem aufgeladenen und wahnsinnigen Spiel am Freitag im Lusail-Stadion kamen von Martínez, der zwei Paraden erzielte. „Er hat es letztes Jahr schon in der Copa gegen Kolumbien geschafft“, erinnerte sich Trainer Lionel Scaloni nur allzu gut. Es wurden sogar drei Elfmeter gehalten, was es Argentinien ermöglichte, Kolumbien im Halbfinale zu schlagen und dann die Copa America zu gewinnen.

Torheld und Bannbrecher

Berühmt wurde Martínez nicht nur, weil es erst sein siebtes Länderspiel war, sondern auch durch diesen Satz, neben vielen Sprüchen, die er den Schützen entgegenschleuderte: „Schau, wie ich dich esse, Bruder.“ Gesagt im leeren Kreis – Zuschauer waren wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen. Nur so nahmen die Mikrofone diese und die anderen verbalen Unsicherheitsgeplänkel des Torhüters auf.

Dazu war es am Freitag vor fast 90.000 Zuschauern – wiederum die meisten in argentinischen Trikots – zu laut. Fern der Heimat herrschte Heimspielatmosphäre. „Das war pure Emotion. Wir haben das für 45 Millionen Argentinier gemacht, für das ganze Land“, sagte Keeper Martínez: „Unserem Land geht es wirtschaftlich so schlecht. Ein bisschen Freude, das ist schön.“

Er dürfte es auch wunderbar finden, am Samstag in die argentinischen Zeitungen zu schauen, online sicherlich mehr im WM-Camp auf dem Campus der Universität von Katar. „Der Tag, an dem er ein Superheld wurde“, titelte „Clarín“. „Magische Hände“ attestierte „La Nacion“ dem argentinischen Schlussmann, der nun am kommenden Dienstag im Halbfinale auf Kroatien treffen wird. Das Team um Starspieler Luka Modric schaltete Argentiniens Erzrivalen Brasilien aus – übrigens im Elfmeterschießen.