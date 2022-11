Lionel Messi wird voraussichtlich dem Wechsel zum MLS-Klub Inter Miami widerstehen und bis mindestens 2024 im europäischen Fußball bleiben | Fußball Nachrichten

Lionel Messi wird voraussichtlich mindestens bis 2024 im europäischen Fußball bleiben, obwohl er Berichten zufolge kurz davor steht, einen Vertrag für den Wechsel zum MLS-Klub Inter Miami im nächsten Jahr zu vereinbaren.

Sky Sportnachrichten wurde gesagt, dass Messi mit keinem Verein kurz vor einer neuen Vereinbarung steht – einschließlich seines derzeitigen Teams Paris Saint-Germain, das ihn über seinen derzeitigen Vertrag hinaus, der 2023 ausläuft, behalten will.

Der Verbleib bei PSG ist jedoch Messis erste Option, und der französische Klub soll sich an ihn gewandt haben, um Verhandlungen über eine Verlängerung aufzunehmen.

Messi konzentriert sich auf die Weltmeisterschaft mit Argentinien und wird seine zukünftigen Optionen erst im Januar offiziell prüfen, wenn er auch mit anderen Top-Klubs außerhalb Frankreichs sprechen kann.

Der 35-Jährige glaubt, dass er noch mehr Jahre auf europäischer Ebene vor sich hat, nachdem er sich in seiner zweiten Saison bei PSG etabliert und weiter beeindruckt hat.

Peter Smith und Nick Wright von Sky Sports analysieren einige ihrer Lieblingsstars, nach denen sie während der Weltmeisterschaft 2022 in Katar Ausschau halten sollten. Am siebten Tag gilt es, den Maestro von PSG und Argentinien, Lionel Messi, im Auge zu behalten



Barcelona-Chef Joan Laporta hat kein Geheimnis aus seinem Wunsch gemacht, Messi zurück ins Nou-Camp zu holen, wenn sie ihn sich leisten können, und erklärte Anfang dieses Monats: „Leo weiß, dass Barcelona immer sein Zuhause ist.“

Die MLS ist eine interessante Option für Messi in der Zukunft, nachdem er in der Vergangenheit offen darüber gesprochen hat, dort spielen zu wollen, aber Sky Sportnachrichten wurde gesagt, dass dies wahrscheinlich vor mindestens 2024 oder sogar 2025 kein Ziel für ihn sein wird.

Und – trotz Berichten, dass sie zuversichtlich sind, den argentinischen Star unter Vertrag zu nehmen und kurz vor einer Einigung – ist sein MLS-Ziel zum jetzigen Zeitpunkt auch keineswegs sicher, David Beckhams Inter Miami zu sein.

Messi: Für Argentinien beginnt eine weitere WM



Lionel Messi sprintet auf die argentinischen Fans zu, um sein Tor gegen Mexiko zu feiern





Messi stellte am Samstag das Vertrauen in Argentiniens Bewerbung um seine letzte Weltmeisterschaft wieder her und erzielte nach der Schockniederlage gegen Saudi-Arabien im zweiten Spiel der Gruppe C einen 2:0-Sieg gegen Mexiko.

Das Tor war Messis achtes bei einer Weltmeisterschaft, womit er mit dem legendären Diego Maradona gleichzog und nur zwei Tore hinter Argentiniens Rekordtorschütze bei der WM, Gabriel Batistuta, zurückblieb.

Messi sagte, der Sieg habe Argentiniens Ankunft bei der Weltmeisterschaft signalisiert, und bestand darauf, dass der einzige Weg jetzt nach vorne sei.

„Eine weitere Weltmeisterschaft beginnt für Argentinien“, sagte Messi.





Es gab unglaubliche Szenen in der Umkleidekabine von Argentinien, als die Spieler ihren 2:0-Sieg gegen Mexiko bei der Weltmeisterschaft feierten



„Ich sage den Leuten dasselbe, dass sie weiterhin glauben. Heute haben wir getan, was wir tun mussten.

„Wir hatten keine andere Wahl. Wir mussten gewinnen, damit wir nur auf uns selbst angewiesen waren.

„In der ersten Halbzeit haben wir nicht so gespielt, wie wir sollten, und in der zweiten, als wir uns beruhigt haben, haben wir angefangen, den Ball besser zu spielen, und nach dem Tor sind wir wieder so geworden, wie wir sind.“

Messi hofft, Argentinien den Einzug in die K.-o.-Runde sichern zu können, wenn sie am Mittwoch in ihrem letzten WM-Spiel der Gruppe C gegen Polen antreten.