Lionel Messi will bei seiner letzten Weltmeisterschaft die Mannschaft zum Ruhm inspirieren

Argentinien startet heute seine WM-Kampagne gegen Saudi-Arabien, während Lionel Messi versucht, seine Mannschaft zum Ruhm zu inspirieren.

Der aktuelle Copa America-Meister reist als einer der Favoriten nach Katar, um den Pokal zu holen.

Die Albicelestes wurden zuletzt 1986 Weltmeister, haben aber einen Kader voller Talente und werden sich Chancen ausmalen, weit zu kommen.

Und wenn sie gegen Saudi-Arabien einen guten Start hinlegen, würde man erwarten, dass sie relativ leicht aus der Gruppe herauskommen.

In der Zwischenzeit sind ihre Gegner auf ihre zweite Weltmeisterschaft in Folge eingestellt und hoffen, an ihren einzigen Sieg in Russland anzuknüpfen.

Verfolgen Sie die minutengenauen Updates von Argentinien gegen Saudi-Arabien in unserem speziellen Live-Blog hier

Die Action wird live auf talkSPORT 2 übertragen, mit Kommentaren von Adam Bridge und dem ehemaligen Stürmer der Republik Irland, David Connolly.

Um talkSPORT oder talkSPORT 2 über die Website einzuschalten, klicken Sie HIER für den Live-Stream .

. Sie können auch über die talkSPORT-App, über DAB-Digitalradio, über Ihren intelligenten Lautsprecher und über 1089 oder 1053 AM hören.

FOLGEN SIE UNSEREM LIVE-MATCH-BLOG FÜR REGELMÄSSIGE UPDATES…