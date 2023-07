Lionel Messi hat seinen Wechsel zu David Beckhams MLS-Franchise Inter Miami ablösefrei abgeschlossen.

Der MLS-Club gab die Unterzeichnung am Samstagabend offiziell bekannt, bevor am Sonntag eine Präsentation stattfinden wird.

Der frühere Barcelona-Stürmer Messi stand zur Verfügung, nachdem sein Vertrag beim französischen Meister Paris Saint-Germain auslaufen ließ.

Barcelona war daran interessiert, Messi zurück ins Nou Camp zu holen, aber ein Angebot kam aufgrund der LaLiga-Regeln zum finanziellen Fairplay nicht zustande.

Es gab auch Interesse aus Saudi-Arabien, wo Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und N’Golo Kante jetzt spielen, aber Messi entschied sich für einen Wechsel zu Inter Miami, das erst 2020 zu einem MLS-Team wurde, nachdem es zwei Jahre zuvor gegründet worden war.

„Ich freue mich sehr, diesen nächsten Schritt in meiner Karriere bei Inter Miami und in den Vereinigten Staaten zu beginnen“, sagte Messi.

„Das ist eine fantastische Gelegenheit und gemeinsam werden wir dieses schöne Projekt weiter aufbauen. Die Idee ist, gemeinsam die Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben, und ich kann es kaum erwarten, hier in meinem neuen Zuhause mitzuhelfen.“

Messi wird erstmals am 21. Juli für Inter Miami CF zur Auswahl stehen, wenn sie im Eröffnungsspiel des Leagues Cup gegen den LIGA MX-Klub Cruz Azul antreten – ein neues Turnier, bei dem MLS und LIGA MX ihre jeweiligen Ligasaisonen ab dem 21. Juli pausieren bis 19. August, um die drei Vereine zu ermitteln, die sich für den Concacaf Champions Cup 2024 qualifizieren.

Beckham, Miteigentümer von Inter Miami, sagte, der Wechsel sei „ein wahr gewordener Traum“.

„Als ich vor zehn Jahren meine Reise zum Aufbau eines neuen Teams in Miami begann, sagte ich, dass ich davon träume, die besten Spieler der Welt in diese erstaunliche Stadt zu holen“, sagte er. „Spieler, die den Ehrgeiz teilten, den ich hatte, als ich zu LA Galaxy kam, um zum Wachstum des Fußballs in den USA beizutragen und ein Vermächtnis für die nächste Generation in diesem Sport aufzubauen, den wir so sehr lieben.“

Hier beginnt die nächste Phase unseres Abenteuers und ich kann es kaum erwarten, Leo auf dem Spielfeld zu sehen.

„Heute ist dieser Traum wahr geworden. Ich könnte nicht stolzer sein, dass ein Spieler von Leos Kaliber unserem Club beitritt, aber ich freue mich auch, einen guten Freund, einen tollen Menschen und seine wunderbare Familie in unserer Inter Miami-Community begrüßen zu dürfen.“

„Hier beginnt die nächste Phase unseres Abenteuers und ich kann es kaum erwarten, Leo auf dem Platz zu sehen.“

Der siebenfache Ballon d’Or-Gewinner unterschreibt bei einem Team, das in der Eastern Conference auf dem letzten Platz liegt.

Der frühere Stürmer von Manchester United und derzeitige Trainer von DC United, Wayne Rooney, sagt, dass Lionel Messis Wechsel zu Inter Miami für die gesamte Liga aufregend sei und glaubt, dass Messi „wohl der größte Fußballer aller Zeiten“ ist.



Cindy Parlow Cone, Präsidentin des US-Fußballverbandes, erzählte Sky Sports: „Das Tolle an Messis Wechsel ist, dass er nationale und internationale Aufmerksamkeit auf die Liga, die Spieler und die Mannschaften lenken wird.“

„Es ist ein gewaltiger Schritt, den MLS und Miami auf die Beine stellen konnten. Und ich denke, dass die Messi-Auswirkungen, ich glaube nicht, dass sich irgendjemand wirklich vollständig darüber im Klaren ist, was das für unser Land und für MLS bedeuten wird.“