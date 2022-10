Lionel Messi und Kylian Mbappé erzielen zusammen ein sensationelles PSG-Tor beim Sieg über Ajaccio

CNN

Paris-Saint-Germains Aufgebot an Stars im Sturm funktionierte nicht immer harmonisch.

Aber am Freitag erzielten Lionel Messi und Kylian Mbappé zusammen ein großartiges Tor, das in seiner Präzision und Geläufigkeit überirdisch schien.

Mit einem Schwung dribbelte Messi durch das Mittelfeld und spielte dann einen Doppelpass mit Juan Bernat, der sich auf der linken Seite des Strafraums befand, bevor der Argentinier den Ball zu Mbappé wechselte.

Mit einem Fersenschlenker fand Mbappé erneut Messi – diesmal im Strafraum – und der siebenmalige Ballon d’Or-Gewinner umrundete den Torhüter und tippte den Ball ins Netz.

PSG ging mit diesem Tor in der 78. Minute mit 2:0 gegen Ajaccio in Führung und gewann schließlich mit 3:0 nach einem Doppelpack von Mbappé und Messis unverschämtem Tor.

Der Titelverteidiger der Ligue 1 bleibt in dieser Saison ungeschlagen und steht mit 10 Siegen aus den ersten 12 Spielen an der Tabellenspitze.

Nach einer enttäuschenden ersten Saison bei PSG, in der er in 23 Ligaspielen nur vier Tore erzielte, hat Messi in den ersten elf Spielen sechs Tore erzielt und in dieser Saison neun Vorlagen beigesteuert.

„Natürlich kommen die Leute ins Stadion, um Leo, das PSG-Team, Kylian zu sehen“, sagte PSG-Cheftrainer Christophe Galtier anschließend gegenüber Reportern.

„Heute Abend Ney [Neymar] fehlte, sondern auch für ihn. Ich sage es oft, aber [Messi] ist einer der besten Spieler der Fußballgeschichte. Er liebt es, für andere zu spielen, hat eine tolle Beziehung zum Ball und ist sehr selbstlos.“