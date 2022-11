Lionel Messi steht vor dem Abgrund, während Argentinien den World Cup retten will

So sollte es nicht sein. Vor Beginn der WM waren in Argentinien die Hoffnungen groß, dass Lionel Messi auf einen glorreichen Abgesang eingestellt sei.

Der kleine Superstar mit der Magie in seinen Stiefeln bestand darauf, dass er körperlich in guter Verfassung sei, bevor er seinen endgültigen Sieg beim Weltcup anstrebte.

Nachdem er zehnmal La Liga, siebenmal den Ballon d’Or, viermal die Champions League und einmal die Copa America gewonnen hat, ist diese Trophäe alles, was in Messis riesiger Sammlung persönlicher und kollektiver Auszeichnungen fehlt.

Argentinien kam mit einer bemerkenswerten Serie von 36 ungeschlagenen Spielen in das Turnier, nachdem es den erbitterten Rivalen Brasilien im eigenen Hinterhof betäubt und letztes Jahr die Copa America gewonnen hatte.

Experten und Fans auf der ganzen Welt erklärten Argentinien zu einem der – wenn nicht sogar zum – Favoriten.

Die Argentinier erlaubten sich zu träumen: Einer der größten Spieler, den die Welt je gesehen hat, war kurz davor, den größten Preis des Fußballs in die Höhe zu heben.

Aber die schockierende 1:2-Niederlage am Dienstag gegen ein taktisch überlegenes und athletischeres Saudi-Arabien hat sie mit einem Schlag auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

Die Erkenntnis ist, dass Messis WM-Geschichte weit davon entfernt ist, einen ohnehin schon köstlichen Kuchen mit Zuckerguss zu überziehen, vielleicht gerade dabei ist, auf schändliche Weise zu enden.

In Argentinien hat die Obduktion bereits begonnen.

Fußballexperten und Fans spekulieren gleichermaßen, ob der „Pibe“ wirklich fit war oder nicht.

Wegen eines Schlags an der Wade hatte er ein paar Gruppentrainings abgesagt, abgesehen von seinem persönlichen Programm.

Ein Bild seines offenbar deformierten Knöchels ging in den sozialen Medien viral – obwohl er lediglich einen Eisbeutel trug.

Sogar auf seinen Klub Paris Saint-Germain wurde mit dem Finger gezeigt, weil er es anscheinend gewagt hatte, Woche für Woche gegen ihn zu spielen, anstatt ihn in Watte zu packen, damit er in der bestmöglichen Form zur Weltmeisterschaft kommen und seinem Land helfen konnte.

– Rührende Rede –

Auch Trainer Lionel Scaloni geriet unter Beschuss, weil er angeblich nicht in der Lage war, die hohe Verteidigungslinie der Saudis zu überwinden, da seine Mannschaft in der ersten Halbzeit sieben Mal im Abseits stand.

Er wurde auch für ihre Unfähigkeit gegeißelt, eine hartnäckige Verteidigung zu brechen, die tiefer sank, sobald sie die Führung übernahmen.

Es gab jedoch ein ernüchterndes Eingeständnis, dass Messi mit 35 möglicherweise nicht mehr so ​​​​groß ist wie früher.

„Er ist nicht verletzt, aber er hat aufgrund seines Alters und der Anzahl der gespielten Minuten in dieser Saison einige logische Beschwerden“, sagte die Sportzeitung Ole.

Trotzdem bleibt Messi der Liebling einer Nation, auf der ihre Hoffnungen ruhen.

Geschichten über seine mitreißende Rede vor Teamkollegen im Bus nach dem Spiel gegen Saudi-Arabien tauchten schnell auf.

Beim Training am nächsten Tag soll er ihnen gesagt haben: „Die Leute glauben, dass diese Gruppe sie nicht im Stich lässt.

„Es liegt an uns, wir wissen, dass wir keine andere Wahl haben (als zu gewinnen), aber wir haben diese Art von Spielen bereits zuvor gespielt, es ist Zeit, unsere Köpfe über das Wasser zu heben.“

Messi muss sich über die schlechte Leistung gegen Saudi erheben, wenn Argentinien am Samstag Mexiko schlagen und seine Hoffnungen auf ein Weiterkommen am Leben erhalten will.

