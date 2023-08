Lionel Messi kam mit großen Erwartungen an diese Küste. Und die Fußballikone hat sie irgendwie übertroffen, indem er sein neues Team, Inter Miami, zu drei Siegen in Folge führte und dabei fünf Tore erzielte. Als nächstes steht für Messi und Miami am Sonntag ein Achtelfinalspiel des Ligapokals gegen den FC Dallas an. Der Leagues Cup ist ein Ko-Turnier mit 47 Mannschaften, an dem alle Vereine der MLS und der mexikanischen Liga MX teilnehmen.

Nachdem Messi seine ersten drei Spiele auf seinem Heimplatz in Miami bestritten hat, wird er am Sonntag seinen ersten Test auf der Straße absolvieren. Der FC Dallas empfängt Inter Miami auf seinem Heimplatz in Frisco, Texas, zum K.-o.-Spiel des Ligapokals.

Die Startzeit für den Wettbewerb am Sonntag wurde noch nicht bekannt gegeben. Das Spiel ist geplant Streamen Sie es mit dem MLS Season Pass von Apple TV. Hier erfahren Sie, was Sie zum Anschauen wissen müssen.

Lionel Messis nächstes Spiel: Wo und wann findet Inter Miami CF gegen FC Dallas statt?

Dieses Ligapokalspiel findet am Sonntag, den 6. August, im Toyota Stadium in einem Vorort von Dallas statt. Wir werden diese Geschichte aktualisieren, sobald die Startzeit für das Spiel bekannt gegeben wird.

Wie kann ich Messis MLS-Spiele sehen?



Apple TV hat jetzt einen 10-Jahres-Vertrag mit der Major League Soccer und ist über seinen MLS-Season-Pass-Service der exklusive Sender aller MLS-Spiele der Saison 2023 sowie der League-Cup-Spiele in den meisten Teilen der Welt.

Das bedeutet, dass Sie im Gegensatz zu Messis Enthüllungsveranstaltung am vergangenen Wochenende und seinem ersten Spiel, das ebenfalls auf Univision ausgestrahlt wurde, ein Apple TV Plus- oder MLS Season Pass-Abonnement benötigen, um dieses Spiel live zu sehen.

In den USA kostet der MLS Season Pass 13 US-Dollar pro Monat oder 79 US-Dollar für die Saison, wenn Sie bereits Abonnent des Streaming-Dienstes Apple TV Plus sind. Wenn Sie Apple TV Plus nicht abonnieren, kostet der MLS Season Pass 15 $ pro Monat oder 99 $ für die Saison.

MLS-Season-Pass-Abonnements sind auch in über 100 anderen Ländern erhältlich, darunter Kanada, Mexiko, Großbritannien und Australien. Für Preise außerhalb der USA gilt: überprüfe hier.

Sie können die Spiele auf jedem Gerät ansehen, das über die Apple TV-App verfügt, einschließlich Fernsehern, Telefonen, Tablets und Computern. Dazu gehören iPhones, iPads, Apple TVs und Macs sowie Smart-TVs und Streaming-Geräte, auf denen die Plattformen Roku, Amazon Fire TV, Android TV und Google TV laufen.

Wenn Sie eine Spielekonsole besitzen, gibt es eine Apple TV-App für Microsofts Xbox One und Xbox Series S und X sowie Sonys PlayStation 4 und PS5. Aktuelle Fernseher von Samsung, LG, Sony und Vizio verfügen auch über Apple TV-Apps. Weitere Details zu unterstützten Geräten finden Sie auf der Website von Apple.

Obwohl Apple keine Apple TV-Apps für Android-Telefone und -Tablets oder Windows-Computer anbietet, können Sie seine Sendungen und MLS-Spiele über einen Webbrowser streamen, indem Sie auf gehen tv.apple.com.

So können Sie Inter Miami CF gegen FC Dallas von überall online über ein VPN ansehen

Obwohl der MLS Season Pass in den meisten Teilen der Welt erhältlich ist, gibt es einige Ausnahmen. Wenn Sie sich in einem Land befinden, in dem Sie keinen der beiden Dienste lokal sehen können, benötigen Sie möglicherweise eine andere Möglichkeit, Messi beim Spielen zuzusehen – hier kann die Verwendung eines VPN nützlich sein. Ein VPN ist auch der beste Weg, um zu verhindern, dass Ihr ISP Ihre Geschwindigkeit am Spieltag drosselt, indem es Ihren Datenverkehr verschlüsselt. Es ist auch eine gute Idee, wenn Sie auf Reisen sind und mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind und dieses hinzufügen möchten eine zusätzliche Ebene der Privatsphäre für Ihre Geräte und Anmeldungen.

Mit einem VPN können Sie Ihren Standort auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop virtuell ändern, um Zugriff auf das Spiel zu erhalten. Die meisten VPNs, wie unser Wahl der Redaktion, ExpressVPNMachen Sie es wirklich einfach, dies zu tun.

Die Verwendung eines VPN zum Ansehen oder Streamen von Live-Sportveranstaltungen ist in jedem Land, in dem VPNs legal sind, einschließlich den USA, Großbritannien und Australien, legal, sofern Sie über ein legitimes Abonnement für den Dienst verfügen, den Sie streamen. Sie sollten sicherstellen, dass Ihr VPN korrekt eingerichtet ist, um Lecks zu verhindern: Auch wenn VPNs legal sind, kann der Streaming-Dienst das Konto von jedem kündigen, der seiner Meinung nach korrekt angewendete Blackout-Beschränkungen umgeht.

