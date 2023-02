CNN

Lionel Messi vierde zijn terugkeer naar Paris Saint-Germain met een doelpunt in zijn eerste wedstrijd sinds hij het WK won.

De 35-jarige keerde pas in het nieuwe jaar terug naar de training nadat hij wat vrije tijd had genomen om te vieren en te herstellen na Qatar 2022, waar hij eindelijk de trofee won die hem altijd was ontgaan in een van de grootste finales ooit.

Maar de aanvaller leek geen last te hebben van een kater toen hij woensdag weer in actie kwam met een doelpunt van dichtbij in de 2-0 zege van PSG tegen Angers.

Messi bracht ook een eerbetoon aan Pelé voor de wedstrijd, door samen met zijn teamgenoten een T-shirt te dragen met het gezicht van de Braziliaan erop tijdens de warming-up.

PSG staat comfortabel aan de top van de competitie, ondanks dat Christophe Galtier zijn team moet wisselen omdat hij spelers na het WK weer naar binnen haalt.

Kylian Mbappé, een verslagen finalist in Qatar, kreeg rust voor de wedstrijd van woensdag, waardoor spelers als de jongere Hugo Ekitiké wat speeltijd konden krijgen.

De 20-jarige aanvaller maakte indruk toen hij dit seizoen de kans kreeg en opende de score met een overweldigende finish in de eerste helft.

Messi, die naast Neymar Jr. de aanval volgde, verdubbelde vervolgens de voorsprong in de 72e minuut na een goed getimede run en rechtervoetfinish.

De grensrechter had aanvankelijk afgevlagd voor buitenspel, maar de Virtual Assistant Referee (VAR) negeerde de call en het doelpunt werd gegeven.

De overwinning bij de terugkeer van Messi is welkom goed nieuws voor PSG, dat vorige week voor het eerst dit seizoen in de competitie met 3-1 verloor van Lens.

“Ja, het was erg belangrijk om terug te gaan naar manieren om te winnen. We hebben rivalen die hard pushen”, zei Galtier na de wedstrijd tegen PSGTV.

“We wisten dat we een moeilijke wedstrijd zouden krijgen, want Angers is een team dat goed voetbal speelt en tactisch voor grote problemen zorgt.

“Ik sta er ook op dat de situatie – na het WK – betekent dat we veel spelers afwezig hebben gehad, dat de groep erg verspreid was en dat beetje bij beetje iedereen terugkomt en weer contact maakt.”

PSG, dat zes punten voorsprong heeft bovenaan de tafel, speelt zondag tegen Rennes in hun volgende wedstrijd.