Lionel Messi sagt, Van Gaal habe ihn vor dem WM-Sieg „nicht respektiert“.

Lionel Messi sagte, er fühle sich vom niederländischen Trainer Louis van Gaal „nicht respektiert“ und verprügelte den Schiedsrichter, nachdem Argentinien am Freitag im Lusail Iconic Stadium in Katar die Niederländer in einem spannenden WM-Viertelfinale mit 4:3 im Elfmeterschießen besiegt hatte.

Messi bereitete Argentiniens erstes Tor für Nahuel Molina vor und erzielte dann ein zweites vom Elfmeterpunkt, als Argentinien in der 73. Minute eine scheinbar souveräne 2: 0-Führung erzielte.

Aber zwei späte Tore des holländischen Ersatzspielers Wout Weghorst, das zweite nach einem Freistoß in der 11. Minute der Nachspielzeit, schickten das Spiel in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen.

Der Wettbewerb wurde jedoch zunehmend hitziger. An einem Punkt schoss Leandro Paredes den Ball in Richtung der niederländischen Bank, bevor der niederländische Kapitän Virgil van Dijk antwortete, indem er Paredes zu Boden warf.

Nach seinem Tor richtete Messi einen Jubel in Richtung des niederländischen Trainerstabs und konfrontierte Van Gaal nach dem Spiel.

„Ich fühle mich von Van Gaal nach seinen Kommentaren vor dem Spiel nicht respektiert und einige niederländische Spieler haben während des Spiels zu viel gesprochen“, sagte Messi gegenüber Reportern.

Lionel Messi hatte nach dem WM-Viertelfinale ein Wort mit dem niederländischen Trainer Louis van Gaal. Peter Byrne/PA Bilder über Getty Images

Van Gaal hatte vor dem Viertelfinale angedeutet, dass Messi wenig tue, um seiner Mannschaft zu helfen, wenn sie nicht den Ball habe.

„Van Gaal verkauft, dass er guten Fußball spielt, und dann schlägt er im Strafraum nach vorne und fängt an, lange Bälle zu werfen“, sagte Messi über Van Gaals Taktik. „Wir haben es verdient, weiterzukommen, und das ist passiert.“

Torhüter Emiliano Martinez, der im Elfmeterschießen der Held für Argentinien war, indem er die ersten beiden Schüsse der Niederlande vor Van Dijk und Steven Berghuis rettete, hatte ebenfalls starke Worte für Van Gaal.

„Ich habe Van Gaal sagen hören: ‚Wir haben im Elfmeterschießen einen Vorteil, wenn wir ins Elfmeterschießen gehen, gewinnen wir'“, sagte Martinez. „Ich denke, er muss seinen Mund halten.“

Auch die Leistung des spanischen Schiedsrichters Antonio Mateu Lahoz wurde von beiden Spielern scharf kritisiert.

„Ich möchte nicht über den Schiedsrichter sprechen, weil man nicht ehrlich sein kann“, sagte Messi gegenüber dem argentinischen Fernsehen.

„Wenn du redest, sanktionieren sie dich; die FIFA muss darüber nachdenken, sie kann für diese Fälle keinen Schiedsrichter einsetzen, der der Aufgabe nicht gewachsen ist.“

Martinez fügte hinzu: „Ich dachte, wir hätten das Spiel wirklich gut kontrolliert. Wir gingen mit 2:0 in Führung, aber der Schiedsrichter begann, ihnen alles zu geben.

„Plötzlich ein guter Kopfball für sie und alles wurde auf den Kopf gestellt. Der Schiedsrichter fügte ohne Grund 10 Minuten hinzu.

„Er hat ihnen zwei-, dreimal Freistöße außerhalb des Strafraums gegeben. Er wollte nur, dass sie ein Tor erzielen, das war es im Grunde, also haben wir diesen Schiedsrichter hoffentlich nicht mehr. Er ist nutzlos.“

Argentiniens Sieg bringt sie in ihr fünftes WM-Halbfinale und in die letzten drei Turniere auf den zweiten Platz, wo sie gegen Brasiliens Eroberer Kroatien antreten.

„Wir haben nicht damit gerechnet, in die Verlängerung zu gehen, geschweige denn ins Elfmeterschießen“, sagte Messi. „Wir haben gelitten, aber wir spielen ein WM-Viertelfinale.

„Argentinien zeigt Spiel für Spiel, dass wir wissen, wie man spielt. Wir sind mit Intensität und Lust herausgekommen und haben die Momente des Spiels verstanden.

„Wir haben das gebraucht und freuen uns, dass das ganze Land jetzt feiert. [Martinez] wieder einmal gezeigt, dass er der beste Elfmeterschütze ist.

„Kroatien ist eine großartige Mannschaft. Sie bewegen den Ball sehr gut, sie arbeiten schon lange zusammen, es wird sehr schwer.“