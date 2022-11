Lionel Messi rettet Argentinien, aber dies könnte das Turnier von Kylian Mbappé sein – WM-Hits und Misserfolge | Fußball Nachrichten

Der meisterhafte Messi ist immer noch ein Game-Changer

Bild:

Lionel Messi jubelt, nachdem er Argentiniens Auftakt erzielt hat





Kommt die Stunde, kommt der Mann.

Lionel Messi hatte gegen Mexiko im Lusail-Stadion einen zutiefst frustrierenden Abend hinter sich, seine Kämpfe spiegelten die der argentinischen Mannschaft als Ganzes wider, aber sein sensationelles Führungstor war eine Erinnerung daran, dass er immer noch ein Spiel im Handumdrehen verändern kann.

Messi hatte die vorangegangene Stunde am Rande einer Begegnung von schlechter Qualität geschwebt, ein unberechenbarer Freistoß zu Beginn der zweiten Halbzeit war sein einziger Torversuch. Aber als seine Gelegenheit endlich kam, in einer Lücke direkt vor der Box, ergriff er sie.

Das ins untere Eck geführte Tor war sein 93. für sein Land und sein achtes bei der Weltmeisterschaft, womit er mit Diego Maradona gleichzieht. Es könnte sich auch als eines seiner bedeutendsten erweisen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Messis Tor setzte das Stadion als perfekte Hommage an Maradona in Brand, berichtet Melissa Reddy von Sky Sports News



Argentinien war bis zu diesem Moment schrecklich gewesen, aber danach kehrte ihr Glaube allmählich zurück, und als das zweite Tor fiel, war es keine Überraschung, dass Messi beteiligt war, der 35-jährige Enzo Fernandez, dessen atemberaubender Abschluss das Spiel sicher machte.

Argentiniens Arbeit ist noch nicht getan. Es wartet ein schwieriges letztes Gruppenspiel gegen Polen. Sie müssen diese Leistung deutlich verbessern, wenn sie erfolgreich navigieren und einen Weg in die letzten Phasen des Turniers planen wollen.

Aber in Messi wissen sie, dass sie einen Trumpf haben, einen Spieler, der sie selbst mit 35 Jahren immer noch in die Höhe treiben kann, wenn sie es am meisten brauchen. Nachdem das Saudi-Arabien-Debakel nun hinter ihnen liegt und Messi seinem WM-Schicksal nachjagt, kann Argentinien wieder träumen.

Nick Wright

Das Turnier von Mbappe?

Bild:

Kylian Mbappe feiert seinen doppelten Treffer beim französischen Sieg über Dänemark





Kylian Mbappe. Der beste Spieler der Welt? Es ist schwer dagegen zu argumentieren, obwohl Erling Haaland vielleicht etwas dazu zu sagen hat. Also der beste Spieler des Turniers. Das ist eine sichere Wette.

Wenn Sie sich bei der Elite der anderen Welt umsehen, ist niemand aus den Blöcken geflogen. Lionel Messi, trotz seines brillanten Moments, und Cristiano Ronaldo sehen aus wie Schatten früherer Erfolge. Neymar sprudelte am Rande des Spiels gegen Serbien, fällt aber jetzt für die nächste Woche oder so verletzt aus, während Harry Kane, ja, ich stecke ihn in diese Gruppe, Chancen aufbläht und sich hinlegen muss.

In der Zwischenzeit war Mbappe scharf vor den Toren und stahl seinen Rivalen einen Schritt voraus. Zwei Spiele, drei Tore und sein Team steht mit einem Spiel vor Schluss schon sicher im Achtelfinale – so macht man es.

Bereits Weltmeister, scheint es auf Mbappe keinen großen Druck zu geben. Er spielt sowieso so. Vielleicht ist das nur er. Er ist fit. Er feuert. Er wird einige Pausen einlegen.

Lewis Jones

Lewandowski hebt nach beendeter WM-Ente die Last von den Schultern

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Polens Stürmer Robert Lewandowski sagt, mit seinem WM-Tor gegen Saudi-Arabien seien Kindheitsträume wahr geworden



Die emotionale Feier von Robert Lewandowski sagte alles. Sein erstes WM-Tor hatte lange auf sich warten lassen, nachdem er in seinen vorherigen vier Spielen im Turnier kein Tor erzielt hatte.

An einem Punkt sah der 34-Jährige verflucht aus, bei der Weltmeisterschaft nie getroffen zu haben, nachdem sein Elfmeter beim torlosen Unentschieden gegen Mexiko verschossen worden war, gefolgt von einem Pfostentreffer zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen Saudi-Arabien.

Doch gegen die Grünen Falken traf Polens ewiger Torschützenkönig spät ins Netz, beendete seine WM-Ente und erfüllte sich mit dem 77. Tor für sein Land einen Kindheitstraum.

„Ich denke, je älter ich werde, desto emotionaler werde ich, und ich bin mir bewusst, dass es bei Weltmeisterschaften tatsächlich meine letzte sein könnte“, sagte er.

„Nachdem ich getroffen hatte, erfüllte sich alles, was ich in mir hatte – die Träume und auch die Bedeutung des Tores und wie ich getroffen habe – all diese Träume aus der Kindheit und wurden wahr.“

Lewandowski, der auch den Auftakt von Piotr Zielinski hervorragend vorbereitet hatte, war der erste polnische Spieler seit Janusz Kupcewicz 1982 gegen Frankreich, der in einem WM-Spiel ein Tor erzielte und eine Vorlage lieferte.

Polen steht nun vor einem entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen Argentinien, in dem darüber entschieden wird, ob es zum ersten Mal seit 1986 wieder unter die letzten 16 kommt – und es wird sich auf etwas mehr Magie und Inspiration von seinem Kapitän verlassen, um durchzukommen.

Argentinien wird sich jetzt sicherlich vor dem Stürmer von Barcelona fürchten, der mit einem enormen Gewicht von seinen Schultern voller Selbstvertrauen sein wird, wenn er versucht, am Mittwochabend emotionalere Szenen zu schaffen.

Declan Olley