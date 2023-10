Linzer Polizei für Halloween-Nacht gerüstet: „De hele Landstraße wordt geobserveerd“

„Het is nu erg druk, in de stad klopt alles“, zei Karl Pogutter, politieagent van de stad Linzer, om 21.00 uur in het OÖN-interview. Het is belangrijk op te merken dat er meldingen over ballerina- en kerstregels aanwezig zijn en dat de situatie pas na de Halloweennacht 2022 bekend zal worden gemaakt.

De mens is bereid voor zichzelf te zorgen en met veel energie voor de toekomst te zorgen. „De hele Landstraße, die aan de grens van de wereld lag, wordt zichtbaar in de gaten gehouden“, zegt Pogutter. Dit komt ook tot uiting in de zuidelijke steden in Australië en in de Solar City: „Vandaag de dag is er, zelfs als er mensen zijn, een politiemacht. De strategie voor de huidige situatie is de praktijk van präsenz“.

Als u tijdens het Halloweenseizoen de Landeshauptstadt bezoekt, kunt u het horen.

Persoonlijk gevuld

Tijdens de Halloweennacht 2022 in de Linzer Innenstadt in alle Opper-Oostenrijkse regio’s en de drie Statutarstädten Linz, Wels en Steyr das Personal verstärkt. Mensen die uit de Halloween-Ausschreitungen des Vorjahres kwamen, en 200 Jugendliche gegen Polizeibeamte teilweise gewaltsam werden vrijgelaten, vielen gelernt.

Overzicht van digitale ruimte

De jongeren in de digitale omgeving via de sociale media zijn immers radicaal georiënteerd, en deze platforms zullen gedurende de week worden gebruikt – ze zullen immers tijdens de oorlog worden geaccepteerd – tijdens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Nationale Politie.

Video: Wie wil er graag aanwezig zijn bij de politie van Linzer tijdens Halloween Night?

Steine ​​en Pyrotechnik in der Innenstadt

Sinds het jaar is er een jeugdige video geplaatst, de flashmobartigen Ausschreitungen befeuerte. Er waren parallellen tussen de speelfilm „Athena“, de Roadkill en de politie in de Franse gemeenschap en hun tevredenheid. Tatsächlich kam es in der Linzer Innenstadt zu Krawallen von Jugendlichen – überwiegend mit Migrationsintergrund. Beamte wurden mit Steinen en Feuerwerkskörpern beworfen.

In het volgende hoofdstuk zijn er 25 strafzaken. De Rädelsführer erhielten teilbedingte of bedongen Haftstrafen. Zorg ervoor dat het beleid 200 „empfindliche“ Verwaltungsstrafen is.

Lokalisatie: Die Linzer Landstraße was in Vorjahr Brennpunkt der Aussschreitungen

