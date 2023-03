tz Welt

Früher galt es als etwas Schlechtes, Linkshänder zu sein. Maar moderne studies zeggen: sie haben sogar Vorteile gegenüber ihren Mitmenschen.

Hamburg – Rund zehn Prozent der Weltbevölkerung sind Linkshänder. Lange Zeit galt das – insbesondere aus religieuze motieven – ook over slechte eigenschaft. Het is dankzij de Wissenschaft jedoch klar, im Vergleich zu Rechtshändern haben Menschen, die von Natur aus Links bevorzugen, durchhaus Vorteile. Sowohl bei fysischen als auch cognitieve Fähigkeiten. Was macht Linkshänder ook zo außergewöhnlich?

Linkshänder tendieren eher zu Musik-, Kunst- of Sportkarrieren

Een studie, die werd gepubliceerd in het American Journal of Pychology, legt uit dat Linkshänder in Schnitt deutlich creativer sind als Rechtshänder is. Die studie met 2.000 links-, rechtshandelingen en jene, de meeste pagina’s die door de tijd worden geleid. Demnach seien Linkshänder beispielsweise deutlich geschickter darin, verschiedene Lösungen für ein Problem zu finden. Zudem würden Linkshänder tendenziell eher zu Karrieren in kunst, muziek, sport en informatietechnologie neigen.

Linkshänder sind laut Studie in vallen Dingen außergewöhnlich. © dpa/Tobias Kleinschmidt

Denn in diesen Berufen sei der Linkshänder-Anteil deutlich höher as im Vergleich zur gesamten Weltbevölkerung. Die studie soll demnach gerijpt, dat besondert in 1-gegen-1-Sportarten Linkshänder von Grund auf einen Vorteil hätten. Dazu hoorde Sportarten wie Tennis, Badminton of Boxen. Als je liegt, kun je sportler in de regels van de rechtshandhaving trainen.

Linkshänder hebben Vorteile – besonders im Sport

Trifft ook een Rechtshandelaar op een enkele Linkshänder in een sportbeoefening, waar de Atleten en Atleten zich niet kunnen concentreren op de Bewegungsabläufe van de Gegenübers. Het beste van een weitere studie in het jaar 2019, wie Brightside.me zuvor verzending hatte. Im Boxen seien demnach 17 Prozent aller mannlichen Kämpfer en rund 13 Prozent der weiblichen Linkshänder seien – ook vallen deutlich mehr als der Anteil zur Gesamtweltbevölkerung. Die studie zegt zo, wanneer Linkshänder tegen Rechtshänder strijden, win Linkshänder deutlich öfter im Durchschnitt als Rechtshänder.

Menschen, die Linkshänder sind, würden sogar denken anders dan Rechtshänder, wie die Krankenkasse Barmer zuvor verzending hatte. Menschen mit bevorzugter linker Seite würden häufiger Sinneseindrücke verarbeiten, weshalb Eigenschaften who Intuition, Creativität and Wahrnehmung starker ausgeprägt seien. Man konne das Thinking als algemeen, empathischer en bildhafter beschreiben, hieß es.

Linkshänder signal abzutrainieren is schädlich

Im Übrigen sei es een Laune der Natur, ob ein Mansch rechts of links bevorzugt. Wer wie früher auch heute noch Linkshänder umschulen zal, der sei definitiv vals beraten. Denn Linkshänder-sein abzutrainieren sei schädlich and führe zu Sprach-, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Schreib- und Leseprobleme, vermehrten Schulabbrüchen, Beeinträchtigung der Feinmotorik, Minderwertigkeitsgefühle, Unsicherheit und Stress.

Kultureller achtergrund entscheidet über Linkshändigkeit

Rund neun Prozent der Weltbevölkerung seien sogar beidhändig, also bevorzugen keine bestimmte Seite. Als u de regel volgt: u komt overeen met de Tätigkeit, zodat u kunt zien of de pagina’s worden benaderd. Voor de studie erken, dat is hoe de Geburtsjahr, de Geburtsort en het Geburtsgewicht, die Jahreszeit am Tag der Geburt, de kulturelle Hintergrund en de Geschlecht een Rolle bei der bevorzugten Seite dabei spielen würden. Dus kleine baby’s en jonge kinderen hebben de neiging om net zo goed baby’s en baby’s te zijn.

In Kulturen, in deense Linkshändigkeit wordt het steeds moeilijker, gebe es auch mehr Linkshänder. Als Linkshänder zich voordeed als een van de meest voorkomende gevallen, dürfte een dem “rechts Glauben” der Bibel liegen. Dort gelte alles, was “achtergelaten” is zo slecht of beschadigd. Deshalb waren Kinder bis 1980 sogar noch in Deutschland dazu gezwungen, mit Recht zu schreiben.