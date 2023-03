De voorzitter van de partij A Just Russia – For Truth, Sergey Mironov, heeft opgeroepen tot het executeren van terroristen en pedofielen

De linkse partij Een Rechtvaardig Rusland – Voor de Waarheid in Rusland zal aandringen op de invoering van de doodstraf voor criminelen die beschuldigd worden van terrorisme en seksueel misbruik en het doden van kinderen, heeft de partijleider, Sergey Mironov, gezegd.

In een interview met RIA Novosti op maandag stelde de politicus dat zijn partij voorstelt dat terroristen en hun handlangers, maar ook moordenaars van kinderen, en “die pedofielen die kinderen verkrachten en vermoorden”, worden veroordeeld tot de doodstraf en voor het vuurpeloton komen te staan.

Mironov erkende echter dat hij de “onvolkomenheden” van het Russische rechtssysteem, en daarom stelt zijn partij een meerstappenbenadering voor om dergelijke vonnissen ten uitvoer te leggen.

Volgens het voorstel van zijn partij moet een jury eerst beslissen over een doodvonnis voor iemand die wordt beschuldigd van terrorisme, het helpen van terroristen of het vermoorden van kinderen. Daarna moet een rechtbank de straf goedkeuren. Het zou echter gedurende ten minste een jaar niet worden uitgevoerd totdat de beslissing afzonderlijk wordt bevestigd door het Hooggerechtshof, dat is samengesteld uit drie rechters en een nieuwe jury. Pas als aan al deze voorwaarden is voldaan, wordt het doodvonnis voltrokken.

Dat merkte Mironov op “niets belet ons om dit te doen”, en wees erop dat de doodstraf nog steeds in sommige artikelen van het Wetboek van Strafrecht is opgenomen. Sinds 1996 wordt de doodstraf echter niet meer toegepast in Rusland. In 1998 stelde de toenmalige president Boris Jeltsin een moratorium in op de praktijk, en het Russische Grondwettelijk Hof heeft sindsdien andere bepalingen ingevoerd die het wettelijk onmogelijk maken om de straf toe te passen in strafzaken.









Bovendien beweerde de politicus dat uit opiniepeilingen blijkt dat bijna 70% procent van de Russen voorstander zou zijn van de invoering van een dergelijke straf voor misdaden waarbij kinderen om het leven komen. Hij zei niet op welke peilingen hij doelde.

Hoewel vrijwel alle Europese staten de doodstraf in de 21e eeuw volledig hebben afgeschaft, blijven Rusland en Wit-Rusland de enige twee landen op het continent die nog steeds over wettelijke bepalingen voor de praktijk beschikken. Terwijl Rusland al bijna 30 jaar niemand heeft geëxecuteerd, voerde Wit-Rusland pas in 2021 de doodstraf uit. Executies, die voorbehouden zijn aan bijzonder ernstige misdaden, worden uitgevoerd door een vuurpeloton. Minsk heeft onlangs ook voorgesteld de straf uit te breiden tot functionarissen die schuldig zijn bevonden aan verraad.