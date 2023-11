“Linkerarm griep, rechterarm Corona”

tz Wereld

Van: Christoph Gschoßmann

De coronacijfers stijgen weer. Artsen raden vaccinatie dringend aan – idealiter tegen Covid en griep tegelijk.

Frankfurt – De coronacijfers stijgen weer en artsen waarschuwen risicogroepen om te vaccineren: Volgens een actueel rapport van het Robert Koch Instituut is het aantal ernstige acute luchtweginfecties in Duitsland onder mensen onder de 60 jaar in sommige gevallen toegenomen aanzienlijk. Vooral bij kleine kinderen en mensen van 15 tot en met 34 jaar melden deskundigen een forse stijging in de afgelopen week ten opzichte van de week ervoor. Recentelijk zorgde de nieuwe Corona-variant ‘Pirola’ voor opschudding met zijn ongebruikelijke symptomen.

Coronavirus: Vaccinatieadvies speciaal voor risicogroepen

Volgens het rapport van het instituut bedroeg het aantal laboratoriumbevestigde en gemelde coronabesmettingen vorige week iets meer dan 22.000 (vorige week: 21.800) en in totaal bijna 118.500 sinds begin oktober. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar blijft het aantal ernstige luchtwegaandoeningen veroorzaakt door Sars-CoV-2 “relatief lager”, aldus het rapport. Over het geheel genomen gaan de deskundigen van het instituut ervan uit dat er de afgelopen week ongeveer 7,2 miljoen acute luchtwegaandoeningen onder de bevolking waren.

Gezien deze cijfers bevelen medische vertegenwoordigers steeds vaker vaccinaties aan, vooral voor risicogroepen. Deze reclame was echter niet succesvol: “We hebben een zeer lage vraag naar vaccinaties”, zegt Andreas Gassen, voorzitter van de National Association of Statutory Health Insurance Physicians. Wereld op zondag. (Mogen pijnstillers eigenlijk worden ingenomen tijdens de vaccinatie? Dat zeggen experts.)

Artsen adviseren vaccinatie tegen Covid-19 voor risicogroepen. © Uwe Courgette/dpa

Gassen zei dat veel mensen de vaccinaties begrijpelijkerwijs beu zijn vanwege de enorme publieke druk voor coronavaccinaties wambuis en de Nieuwe Osnabrücker Zeitung. Voor risicogroepen kan dit echter problematisch zijn. Ze moeten het vaccinatieadvies opvolgen om zichzelf te beschermen – ook tegen griep. De vaccinaties konden ook gecombineerd worden: “Linkerarmgriep, rechterarm Corona”, vertelde Gassen aan de kranten. Zo kun je jezelf ook een extra bezoek aan de dokter besparen.

“Corona kan nog steeds een ernstige ziekte zijn” – artsen raden dubbele vaccinatie aan

“Het is altijd belangrijk om te benadrukken: Corona kan voor bijzonder kwetsbare groepen nog steeds een ernstige ziekte zijn zonder passende vaccinatiebescherming”, waarschuwde Markus Beier, voorzitter van de Duitse Vereniging van Huisartsen, in de wambuis. Hetzelfde geldt voor de griep. Volgens Beier “is het bekend dat tijdens een bijzonder ernstig griepseizoen tienduizenden mensen aan deze ziekte sterven.” De Permanente Vaccinatiecommissie (Stiko) beveelt aan dat mensen van 60 jaar en ouder, maar ook mensen met onderliggende ziekten, zich jaarlijks van oktober tot half december laten vaccineren tegen de griep. Volgens het RKI-rapport zijn er momenteel geen aanwijzingen voor een beginnende griepgolf.

Volgens Stiko hebben mensen onder de 60 jaar meestal na twee vaccinaties en één ziekte of na drie vaccinaties een basisimmuniteit tegen Corona. Voor mensen van 60 jaar en ouder of voor degenen die het risico lopen op een ernstig beloop van Covid-19, adviseert de Vaccinatiecommissie twaalf maanden na de laatste vaccinatie of ziekte – bij voorkeur in de herfst – verdere boostervaccinaties. Covid-19-vaccinaties zijn momenteel niet nodig voor gezonde kinderen en jongeren. (cgsc met dpa)