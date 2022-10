LinkedIn weiß, dass es auf seiner Website gefälschte Konten gibt. Jetzt möchte es Benutzern helfen, sie zu erkennen

CNN-Geschäft

In den letzten Monaten waren Bots für viele, die die Social-Media-Branche verfolgen, an oberster Stelle, dank Elon Musks Versuch, die Verbreitung von gefälschten und Spam-Konten zu nutzen, um aus seinem 44-Milliarden-Dollar-Deal zum Kauf von Twitter herauszukommen. Aber Bots sind nicht nur eine Herausforderung für Twitter.

LinkedIn, das oft als zahmere soziale Plattform angesehen wird, ist nicht immun gegen unauthentisches Verhalten, das Experten zufolge schwer zu erkennen sein kann und oft von raffinierten und anpassungsfähigen schlechten Akteuren begangen wird. Die professionelle Networking-Site wurde im vergangenen Jahr wegen Konten mit von künstlicher Intelligenz generierten Profilfotos kritisiert, die für das Marketing oder die Verbreitung von Kryptowährungen verwendet wurden, sowie wegen anderer gefälschter Profile, die große Unternehmen als ihre Arbeitgeber auflisten oder sich auf hochkarätige Stellenangebote bewerben.

Jetzt führt LinkedIn neue Funktionen ein, um Benutzern zu helfen, die Authentizität anderer Konten zu bewerten, bevor sie mit ihnen interagieren, sagte das Unternehmen gegenüber CNN Business. in dem Bemühen, das Vertrauen auf einer Plattform zu fördern, die oft der Schlüssel zur Stellensuche und zum Knüpfen beruflicher Kontakte ist.

„Während wir kontinuierlich in unsere Abwehr“ gegen unauthentisches Verhalten investieren, sagte Oscar Rodriguez, Vizepräsident des Produktmanagements bei LinkedIn, in einem Interview, „ist die beste Verteidigung aus meiner Sicht, unsere Mitglieder in die Lage zu versetzen, Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie sich engagieren wollen.“

LinkedIn, das sich im Besitz von Microsoft (MSFT) befindet, sagt, dass es bereits 96 % der gefälschten Konten mithilfe automatisierter Abwehrmechanismen entfernt. In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 entfernte das Unternehmen laut seinem neuesten Transparenzbericht 11,9 Millionen gefälschte Konten bei der Registrierung und weitere 4,4 Millionen, bevor sie jemals von anderen Benutzern gemeldet wurden. (LinkedIn veröffentlicht keine Schätzung der Gesamtzahl der gefälschten Konten auf seiner Plattform.)

Ab dieser Woche bietet LinkedIn jedoch einigen Benutzern die Möglichkeit, ihr Profil mit einer geschäftlichen E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zu überprüfen. Diese Überprüfung wird in einen neuen Abschnitt „Über dieses Profil“ integriert, der auch anzeigt, wann ein Profil erstellt und zuletzt aktualisiert wurde, um Benutzern zusätzlichen Kontext zu einem Konto zu geben, mit dem sie sich möglicherweise verbinden möchten. Wenn ein Konto erst vor kurzem erstellt wurde und andere potenzielle Warnsignale aufweist, z. B. einen ungewöhnlichen Arbeitsverlauf, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass Benutzer bei der Interaktion damit vorsichtig vorgehen sollten.

Die Verifizierungsoption wird zunächst nur einer begrenzten Anzahl von Unternehmen zur Verfügung stehen, wird aber im Laufe der Zeit breiter verfügbar sein, und der Abschnitt „Über dieses Profil“ wird nach Angaben des Unternehmens in den kommenden Wochen weltweit eingeführt.

Die Plattform beginnt auch damit, Benutzer zu warnen, wenn eine Nachricht, die sie erhalten haben, verdächtig erscheint – beispielsweise solche, die den Empfänger einladen, das Gespräch auf einer anderen Plattform fortzusetzen, einschließlich WhatsApp (ein häufiger Schritt bei Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen) oder solche, die nach persönlichen Informationen fragen.

„Kein einziges dieser Signale stellt für sich genommen eine verdächtige Aktivität dar … es gibt viele vollkommen gute und gut gemeinte Konten, die LinkedIn in der vergangenen Woche beigetreten sind“, sagte Rodriguez. „Die allgemeine Idee hier ist, dass, wenn ein Mitglied eine oder zwei oder drei Flaggen sieht, ich möchte, dass es in eine Denkweise verfällt und für einen Moment denkt: ‚Hey, sehe ich hier etwas Verdächtiges?’“

Der Ansatz ist unter den Social-Media-Plattformen etwas einzigartig. Die meisten, einschließlich LinkedIn, erlauben Benutzern, einen Bericht einzureichen, wenn sie ein nicht authentisches Verhalten vermuten, bieten aber nicht unbedingt Hinweise darauf, wie man es erkennt. Viele Dienste bieten auch Verifizierungsmöglichkeiten nur für Prominente und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an.

LinkedIn sagt, dass es auch seine Technologie verbessert hat, um Konten mithilfe von KI-generierten Profilfotos zu erkennen und zu entfernen.

Die Technologie, die zur Erstellung von KI-generierten Bildern von falschen Personen verwendet wird, hat sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt, aber es gibt immer noch einige verräterische Anzeichen dafür, dass ein Bild einer Person möglicherweise von einem Computer erstellt wurde. Zum Beispiel trägt diese Person vielleicht nur einen Ohrring, hat ihre Augen perfekt auf ihr Gesicht gerichtet oder hat seltsam frisiertes Haar. Rodriguez sagte, dass das maschinelle Lernmodell des Unternehmens auch kleinere, schwerer wahrnehmbare Signale betrachtet, manchmal auf Pixelebene, wie etwa die Lichtverteilung im Bild, um solche Bilder zu erkennen.

Selbst Experten von Drittanbietern sagen, dass das Erkennen und Entfernen von Bot- und gefälschten Konten eine schwierige und höchst subjektive Übung sein kann. Bösewichte verwenden möglicherweise eine Mischung aus Computern und menschlichem Management, um ein Konto zu führen, wodurch es schwieriger wird, festzustellen, ob es automatisiert ist. Computersysteme können schnell und wiederholt zahlreiche gefälschte Konten erstellen; ein einzelner Mensch könnte einfach ein ansonsten echtes Konto verwenden, um Betrug fortzusetzen; und die KI, die zur Erkennung nicht echter Konten verwendet wird, ist nicht immer ein perfektes Werkzeug.

Vor diesem Hintergrund sollen die Updates von LinkedIn den Benutzern mehr Informationen geben, während sie auf der Plattform navigieren. Rodriguez sagte, dass LinkedIn zwar mit Profil- und Nachrichtenfunktionen beginnt, aber plant, dieselbe Art von Kontextinformationen auf andere wichtige Entscheidungspunkte für Benutzer auszudehnen.

„Diese Reise der Authentizität ist wirklich viel größer als Probleme mit gefälschten Konten oder Bots“, sagte Rodriguez. „Grundsätzlich leben wir in einer mehrdeutigen Welt, und die Vorstellung, was ein gefälschtes Konto oder ein echtes Konto ist, was eine gute Investitionsmöglichkeit oder eine Arbeitsmöglichkeit ist, sind allesamt zweideutige Entscheidungen.“

Der Prozess der Jobsuche beinhaltet immer einige Glaubenssprünge. Mit seinen neuesten Updates hofft LinkedIn jedoch, ein wenig von der unnötigen Unsicherheit zu beseitigen, nicht zu wissen, welchen Konten man vertrauen soll.