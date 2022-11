Lindsay Lohan denkt über Ex Aaron Carter nach seinem Tod nach

Lindsay Lohan trauert um ihren Ex-Freund, Aaron Carter.

Zwei Tage, nachdem der „I Want Candy“-Sänger am 5. November im Alter von 34 Jahren gestorben war Gemeine Mädchen Die Schauspielerin brach ihr Schweigen über seinen frühen Tod und dachte über die Erinnerungen nach, die sie teilten, als sie Anfang der 2000er Jahre zusammen waren.

„So viele von damals, als ich so jung war, nur aus dieser Ära meines Lebens“, sagte sie Greifen Sie auf Hollywood zu 7. November, „und meine Gebete gehen an seine Familie und möge er in Frieden ruhen und Gott segnen.“

Lindsay bemerkte auch, dass es „lange her“ sei, seit sie das letzte Mal mit Aaron gesprochen habe.

Das Verrückter Freitag Die 36-jährige Schauspielerin und der „Aaron’s Party (Come Get it)“-Sänger begannen laut Angaben zwischen Januar 2002 und April 2003 miteinander auszugehen Personen. Während dieser Zeit war er auch sehend Hilary Duffmit der er seit 2000 drei Jahre lang immer wieder zusammen war.