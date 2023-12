Lindner’s Sparplan zette de Rotstift op voor de Huishalt 2024

Startpagina Wirtschaft

van: Markus Hofstetter

Drucken Teilen

Christian Lindner muss mit weniger Geld auskommen. Met Einsparungen in drie zal Bereichen de federale minister van Financiën zijn die de Househalt 2024 zal opvolgen.

Berlijn – Christian Lindner (FDP) als we aan het einde van onze lange reis komen. De federale minister van Financiën geeft 17 miljard euro uit. In één gesprek met de kranten Funke Mediengruppe De FDP-chef ontvangt immers binnenkort details over de geplande Einsparungen. “We gaan aanzienlijke kostenverbeteringen doorvoeren”, aldus Lindner. Einsparmöglichkeiten möhe is in de Bereichen Soziales, internationaal Hilfen en statliche Förderprogramma aus.

Lindners Sparpläne im Sozialbereich: Eer van de omgehakte Bürgergeldes

“We zullen mensen hebben die effectiever kunnen worden”, zei Lindner in de toekomst over de samenlevingen in de regio, voor de Duitse regering. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen een grotere kans hebben om werkzaam te zijn in hun werk – en dat zij bijdragen aan het sociale welzijn van de staat. “Für die Geflüchteten uit Oekraïne komen naar beispiel ein Jobturbo”, aldus Lindner.

“We gaan aanzienlijke kostenverbeteringen doorvoeren”, zegt federaal minister van Financiën Christian Lindner. © Kay Nietfeld/dpa

De kennis van de minister van Financiën en de Überprüfung der Regelungen zum Bürgergeld an, was für die Empfänger bedeuten te in een Kürzung einen Schock bedeuten. Het inflatiecijfer zal aanzienlijk veranderen als de Festlegung des Regelsatzes voor 2024 worden voorspeld. De inflatieoorlog in november op 3,2 Prozent is verzonken – de geplante Bürgergeld-Erhöhung in januari is noch op een inflatie van 9,9 Prozent, met de sociaalpolitieke FDP-Fraktionssprecher Pascal Kober deutlich gemacht.

“Bei der eenstehende Prüfung des Abstands zischen Löhnen en Sozialleistungen wird man sich das anpassungsverfahren ansehen müssen. „Het is altijd een kwestie van tijd om minder tijd te besteden aan werken, zonder hard te hoeven werken“, zegt Lindner.

Lindners Sparpläne bij internationale Hilfen en stadlichen Förderprogrammen: Frage nach dem Sinn

Met een blik op het internationale klimaat blijft het Duitse milieu de internationale klimaatbeheersing verbeteren en verbeteren. “We kunnen een tijdje op de plek blijven. Een beter zicht op de situatie waarin we geld kunnen besparen.“ Zie zelf een „eerlijkere internationale last“.

Einsparmöglichkeiten zie Lindner bij staatsvoorprogramma’s. “Als er voldoende opties beschikbaar zijn, zullen ze er allebei op moeten letten dat hun ziel tegelijkertijd wel of niet intact blijft”, aldus het rapport. U kunt het programma ook niet alleen voltooien. Dies führe “sonst z uinem Run auf Förderprogramme auf de last Metern“.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz in Überblick Foto’s nemen

Ausnahmen von Lindners Sparplänen: Verteidigungsausgaben und Aktienrente bliben unangestetet

Beide Bundeswehr zullen dagelijks veranderingen in hun operaties zien, aangezien hun Russische militaire mars in Oekraïne niet gespaard bleef. “Der Verteidigungshaushalt blijft onaangetast”, aldus Lindner. Auch an der Aktienrente is een feest. “Für das kommende Year sind zwölf Milliarden Euro dafür vorgesehen, sießen in the Aufbau des planten Kapitalstocks. Omdat de schuldenlast niet relevant is, kunnen we er macht uit halen.”

Gegenwind für Lindners Sparvorhaben: SPD en Teile der CDU lehnen Plane ab

Lindner erwartet intensere Gegenwind für seine Sparpläne. De coalitiepartner van de SPD zal geen rekening houden met de redenen hiervoor, zonder te hoeven vragen om een ​​algemeen overzicht van het besluitvormingsproces, dat de SPD-leiders van het Duitse Persbureau zullen ontvangen.

Een Streichung van de Bürgergeld-Erhöhung met de chef-kok van de CDU-Arbeitnehmervereinigung CDA, Karl-Josef Laumann, ab. “Beim Bürgergeld war eine Anpassung der Regelsätze urgent notkelijk”, zei de minister van Sociale Zaken van Noordrijn-Westfalen. Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er bestaat een risico op onveiligheid, waardoor zowel de gas- als de elektriciteitskosten in de woning of in de zonnepanelen omlaag gaan.