Es war nie sicher, ob die Live-Tour der deutschen Industrial-Metal-Band Rammstein diesen Sommer stattfinden würde. Doch trotz Protesten war das Berliner Olympiastadion kaum einen Monat nach den ersten Vorwürfen gegen Frontmann Till Lindemann ausverkauft. Dies wurde von einer deutschen Zeitung berichtet Süddeutsche Zeitung (SZ) und Sender NDR.

Lindemann soll Frauen dazu angeworben haben, Sex mit ihm zu haben, in Einzelfällen ohne deren Zustimmung. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt derzeit in dem Fall. In Deutschland geht das Gesetz von der Unschuldsvermutung aus, bis die Schuld eines Angeklagten bewiesen ist und Lindemann noch nicht verhaftet oder angeklagt wurde.

Aber jetzt die Süddeutsche Zeitung und der NDR haben neue Vorwürfe gemeldet, die dieses Mal auch Rammstein-Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz betreffen. Zwei Frauen haben sich anonym gemeldet, mit Vorwürfen, die über 20 Jahre zurückreichen.

Rammstein-Frontmann Till Lindemann hat die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen Bild: Axel Heimken/dpa/picture Alliance

„Es war, als wäre ich auseinandergerissen worden“

Jasmin Stevens (nicht ihr richtiger Name) erzählte von einem Vorfall im Jahr 2002, als sie 17 Jahre alt war. Sie sagte, sie habe im Dezember 2002 an einer Autogrammstunde für Till Lindemanns Buch „Messer“ teilgenommen. Später am selben Abend fuhr sie mit Lindemann und Lorenz zu dessen Landhaus in Brandenburg.

Sie erinnert sich, dass sie stark betrunken war, nachdem sie viel Alkohol konsumiert und sich auf ein Bett in einem der Zimmer im Obergeschoss gelegt hatte. Sie behauptet, Lorenz habe sich daraufhin neben sie gelegt.

„Ich habe es einfach geschehen lassen“, sagte sie laut einem Bericht des deutschen Senders Tagesschau. „Es war, als wäre ich ausgeschaltet.“ Sie erklärte, dass sie den Sex nicht wollte und obwohl sie nicht ausdrücklich „Nein“ sagte, glaubte sie, dass Lorenz sich bewusst gewesen sein musste, wie viel Alkohol sie konsumiert hatte.

Stevens hat vor Gericht eine eidesstattliche Erklärung zu ihrer Geschichte unterzeichnet und Dokumente vorgelegt, die ihre Aussage bestätigen, darunter auch ihre Tagebucheinträge aus dieser Zeit. Sie erzählte den SZ- und NDR-Reportern, dass sie wegen des durch den Vorfall verursachten Traumas jahrelang in Therapie gewesen sei.

Keyboarder Flake Lorenz Bild: Christophe Gateau/dpa/picture Alliance

Eine zweite Frau, Sybille Herder (ebenfalls nicht ihr richtiger Name), erzählte denselben Reportern von einem Vorfall im Jahr 1996, als sie 22 Jahre alt war. Nachdem sie mit der Band in einem Hotel gefeiert und getrunken hatte, sei sie aufgewacht, während Lorenz neben ihr lag Sie hatte starke Schmerzen im Unterleib – „Es fühlte sich an, als wäre er auseinandergerissen“, sagte sie der SZ und dem NDR.

„Ich hatte in meinem Leben schon einmal Sex und hatte auch danach Sex. Ich hatte noch nie zuvor solche Schmerzen und auch danach hatte ich nie solche Schmerzen“, fügte sie im selben Bericht hinzu. Sie kann sich nicht genau erinnern, was passiert ist oder wer für die Schmerzen verantwortlich sein könnte.

Band weist Vorwürfe zurück

Die Anwälte von Christian „Flake“ Lorenz und – im Fall der Vorwürfe von Herder – Till Lindemann haben die Vorwürfe unter Berufung auf die Privatsphäre und unzureichend substantiierte Tatsachen zurückgewiesen. Lindemann hat auf bestimmte Fragen im Zusammenhang mit dem Fall nicht geantwortet. Lorenz und Lindemann gelten nach dem deutschen Rechtssystem beide als unschuldig, bis ihre Schuld möglicherweise bewiesen ist.

Die Kontroverse um Rammstein hat dazu geführt, dass mehrere ihrer Konzerte, auch in Berlin, auf Proteste stießen.

Rammstein sind in den letzten Jahrzehnten für die sexuellen und gewalttätigen Bilder ihrer Songs berüchtigt geworden und dafür, dass sie die Grenzen konventioneller Vorstellungen von Geschmack und Anstand überschreiten, was nach Ansicht vieler Fans einen wesentlichen Teil ihrer Anziehungskraft ausmacht.

In Rammsteins „Row Zero“-System: Frauen melden sich zu Wort Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Herausgegeben von: Brenda Haas