Lincoln 0 – 0 Wycombe

Lincoln und Wycombe konnten nicht getrennt werden, als sie um ein hart umkämpftes torloses Unentschieden kämpften. im LNER-Stadion.

Mark Kennedys Imps müssen in dieser Saison in der League One zu Hause noch geschlagen werden.

Die Gastgeber waren die ersten, die knapp dran waren, als Paudie O’Connor eine Ecke von Charles Vernam per Kopf an das Außennetz am hinteren Pfosten köpfte.

Augenblicke später schoss Vernam mit einem Curling weit über das Ziel hinaus, als Lincoln weiter drohte.

Der gefährliche Stürmer kam erneut knapp dran, als er Max Stryjek, Stopper der Chairboys, nach einer halben Stunde zu einer ordentlichen Parade zwang.

Wycombes beste Chance kam am Ende der Halbzeit, als die Imps Glück hatten, kein Eigentor zu kassieren, nachdem Anis Mehmeti den Ball über das Tor gelegt hatte.

Nach der Pause hätten die Wanderers weitermachen sollen, da Josh Scowen und Brandon Hanlan in einem Gerangel verweigert wurden.

Beide Seiten läuteten die Änderungen ein, um spät die Punkte zu holen.

Aber es war die Verteidigung, die sich an einem bitteren Nachmittag durchsetzte.