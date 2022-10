Lily-Rose Depp, The Weeknd & Jennie Star im „Idol“-Trailer

Das Idol’s neuester Trailer ist voller buchstäblicher Idole.

Am 6. Oktober ließ HBO einen weiteren Teaser fallen Euphorie Schöpfer Sam Levinson’s neueste Serie Das Idolsoll 2023 Premiere haben. Aber dieses Mal bekommen wir einen Einblick in die gesamte mit Stars besetzte Besetzung, einschließlich Lily-Rose Depp, Die weeknd, Schwarzrosa’s Jenny, Dan Levy, Troye Sivan und Rahel Sennotum ein paar zu nennen.

Und warum, fragen Sie sich vielleicht, kommen all diese Sterne zusammen? Offensichtlich, um ein weiteres zu erstellen. Die Serie folgt Depps Jocelyn, einem aufstrebenden Pop-Idol, und ihrer komplizierten Beziehung zum Selbsthilfe-Guru Tedros, gespielt von The Weeknd. Im Trailer macht sich ihr Team Sorgen um einen weiteren „psychotischen Bruch“, als sie dem Sektenführer näher kommt und an Ruhm gewinnt.

Als Tedros Jocelyn die Augen verbindet, sagt er ihr, dass er „die volle Kontrolle braucht – egal, was.“

Obwohl die Charakterbeschreibungen noch nicht veröffentlicht wurden, scheint es aus dem Trailer, dass Jennie ein anderes Pop-Idol spielen wird (was offensichtlich nicht allzu weit von ihrem wirklichen Leben entfernt ist), während es so aussieht, als würden Levy, Sivan und Sennott spielen verschiedene Mitglieder von Jocelyns Team. Hank Azaria, Jane Adams, Susanne Sohn, Eli Roth, Hari Nef, Da’Vine Joy Randolph, Mike Dean, Ramsey und Mose Sumney runden die Hauptbesetzung mit den späten ab Anne Heche in einer wiederkehrenden Rolle auftreten.