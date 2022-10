Lily Collins enthüllt, was sie nach einem Jahr Ehe gelernt hat

„Charlie, mein Sohn, und Lily, meine Schwiegertochter!!! Danke, dass ihr uns alle in der schieren Schönheit eurer Liebe zueinander sonnen lasst“, schrieb Mary nach der Zeremonie auf Instagram. „Mein Herz geht über und es fühlt sich fast so an, als wären die letzten Tage eine Art schöner Traum gewesen. Aber es ist alles real und ich fühle mich wie die glücklichste Mutter der Welt.“

Lily feierte letzten Monat ihren ersten Hochzeitstag mit einer süßen gesellschaftlichen Hommage an Charlie, die eine Reihe von süßen Paarbildern beinhaltete.

„Danke, dass du mein Fels bist, meine ständige Quelle der Liebe und des Lachens und meine emotionale Unterstützung während unserer Zeit hier noch einmal“, schrieb sie am 30. September auf Instagram. „Unsere Gesichter fassen diese Saison ziemlich gut zusammen. Wir wissen es sicherlich wie man hart arbeitet und hart zusammen spielt. Ich liebe dich über @charliemcdowell hinaus und ich hätte es ohne dich nicht geschafft.