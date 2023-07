Als Frau im Rampenlicht habe es Lily Allen in Großbritannien nicht leicht gehabt, erklärt die Sängerin auf Twitter und gibt vor allem dem Journalisten Dan Wootton die Schuld.

Der GB News-Journalist und ehemalige The Sun-Kolumnist Dan Wootton hat bereits einige berühmte Promi-Frauen im Visier. In der jüngeren Vergangenheit machte Wootton mit teils hasserfüllten Kommentaren gegen Herzogin Meghan auf sich aufmerksam. Nun gerät der Journalist in eine Kontroverse.

Lily Allen erschießt den Journalisten Dan Wootton



Wie das Online-Magazin „Byline Times“ nach mehrjährigen Recherchen berichtet, soll Wootton unter einem fiktiven Namen online viel Geld bezahlt haben, um Dutzende Männer zu bestechen, um kompromittierendes Material über sich preiszugeben. Dabei ging es vermutlich auch um Aufnahmen sexueller Handlungen.

In seiner eigenen Show sagte Wootton zu seinen Zuschauern: „Wie alle fehlbaren Menschen habe ich in der Vergangenheit Fehler gemacht, aber die gegen mich erhobenen kriminellen Anschuldigungen sind einfach unwahr.“

Eine, die auf Wootton nicht gut spricht: Sängerin Lily Allen. Sie teilte einen alten Tweet von Wootton auf Twitter, in dem er sie wegen ihres Absturzes kritisierte, und schrieb: „Ein großer Teil des Grundes, warum ich mich in diese Bedingungen manövriert habe, war das unerbittliche Mobbing und die ständige Überwachung und Kontrolle, der dieser Mann mich ausgesetzt hat. Kein Grund.“ „Karma ist eine Schlampe“, sagte sie zu den Vorwürfen gegen Wootton.

„Frauen waren Freiwild“



In einem weiteren Tweet erläuterte sie den Einfluss, den Teile der britischen Presse insbesondere auf junge Frauen haben. Allerdings machte sie auch klar, dass Wootton selbstverständlich keine Schuld daran trage, dass sie alkohol- und drogenabhängig sei. „Ich erwarte nicht, dass die Leute den Schmerz verstehen, so öffentlich gemobbt zu werden wie ich es seit 15 Jahren tue“, schrieb sie. „Peaches Geldof, Amy Winehouse und Caroline Flack wurden alle gemobbt und misshandelt und waren gleichzeitig der gleichen Art von Belästigung ausgesetzt wie ich und viele andere“, sagte sie.

Peaches Geldof und Amy Winehouse starben beide nach jahrelangem Kampf gegen die Drogenabhängigkeit, während die britische Moderatorin Caroline Flack Selbstmord beging.

„Das war damals die Kultur, wir waren Freiwild, weil wir weiblich, jung, redegewandt, gut bezahlt, brillant in unserem Job, verletzlich und zugänglich waren, wir alle unser Herz auf der Zunge trugen und unsere Wahrheit sagten. Und dafür mussten wir zerstört werden“, erklärte Allen auf Twitter. Jahrelang fühlte sie sich gefangen, ihr Ausweg waren Alkohol und andere Substanzen.

„Dan Wootton behauptete gestern Abend, er sei Opfer einer Verleumdungskampagne von ruchlosen Schauspielern geworden, die mit ihm zu kämpfen hatten, und dass sein Ankläger eine Kampagne führe, um sein Leben zu zerstören. Die Ironie ist mir nicht entgangen, vielleicht kann Dan jetzt anfangen zu verstehen, wie es sich anfühlte“, sagte Lily Allen.

Der Sänger lebt nicht mehr in Großbritannien, sondern in den USA.

Quellen: „Byline Times“ / Twitter

