Paris Saint-Germain startet die Mission Titelverteidigung ohne Mbappé und Neymar, aber nur mit einem 0:0-Unentschieden gegen Lorient am ersten Spieltag.

Ohne seine Superstars Kylian Mbappé und Neymar Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain ist am Abend mit einem enttäuschenden 0:0 gegen den FC Lorient in die neue Saison gestartet.

Mbappé war vom neuen Trainer Luis Enrique nicht für das Heimspiel in der Liga nominiert worden, ebenso wenig wie Neymar und Marco Verratti. Seit Wochen brodelt es zwischen Mbappé und PSG. Denn der Ausnahmekicker hatte erklärt, dass er diesen Sommer nicht wechseln wolle. Da sich der 24-Jährige weigert, seinen bis 2024 laufenden Vertrag zu verlängern, droht im kommenden Sommer ein ablösefreier Transfer.

In Paris Laut „L’Équipe“ trainiert der französische Nationalspieler mit der Spielergruppe, mit der der Verein in der neuen Saison nicht mehr plant. Dazu dürfte auch der 58-fache deutsche Nationalspieler Julian Draxler gehören, der gegen Lorient ebenfalls nicht dabei war.

Als die „L’EquipeWie berichtet, habe PSG deutlich gemacht, dass ohne den Verkauf des Mittelfeldspielers in diesem Sommer die Finanzen des Vereins und die Regeln des Financial Fairplay nicht eingehalten werden könnten. Mbappé, der bereits bei der Vorbereitungsreise nach Japan und Südkorea abwesend gewesen war, hatte dies getan wurde als potenzieller Neuzugang mehrfach bei Real Madrid gehandelt.

Neymar trainiert alleine

Neymar habe am Tag vor dem Spiel alleine trainiert, da er sich von einer Virusinfektion erholt habe, teilte der Verein mit. Doch Medienberichten zufolge plant PSG nicht mehr mit dem 31-jährigen Brasilianer. Demnach haben Enrique und Sportdirektor Luis Campos am Mittwoch Neymar, Marco Verratti (30), Hugo Ekitike (21) und Ex-Bayern-Profi Juan Bernat (30), dass sie beim Meister keine Zukunft mehr haben. Laut „L’Équipe“ läuft Neymars Vertrag in Paris, der ihm 30 Millionen pro Jahr einbringen soll, bis 2027. Einen möglichen Abgang seines Sohnes hatte Neymars Vater allerdings bestritten.

Der 30-jährige Verratti, der seit 11 Jahren im Mittelfeld von PSG spielt, wird mit einem Wechsel in die lukrative saudi-arabische Liga in Verbindung gebracht. Der neue PSG-Trainer Luis Enrique hatte sowohl mit Neymar als auch mit Verratti gesprochen und am Freitag gesagt: „Meine Entscheidungen werden meine Ansichten klar zum Ausdruck bringen.“

dpa