„Life’s Essential 8“ kann Sie 6 Jahre jünger machen

Eine Analyse von mehr als 6.500 Erwachsenen ergab einen klaren Zusammenhang zwischen einer guten kardiovaskulären Gesundheit – gemessen anhand der Life’s Essential 8-Checkliste der American Heart Association – und einer langsameren biologischen Alterung.

Unter Berücksichtigung einer Reihe sozioökonomischer Faktoren waren Erwachsene mit einer guten kardiovaskulären Gesundheit biologisch etwa sechs Jahre jünger als ihr chronologisches Alter.

Studie hebt potenzielle Vorteile der kardiovaskulären Gesundheit für das Alter hervor

Laut einer vorläufigen Studie, die bei den Scientific Sessions 2023 der American Heart Association vorgestellt werden soll, kann eine gute kardiovaskuläre Gesundheit das Tempo des biologischen Alterns verlangsamen, was das Risiko für die Entwicklung von Herz-Kreislauf- und anderen altersbedingten Erkrankungen verringern und gleichzeitig das Leben verlängern kann. Die vom 11. bis 13. November in Philadelphia stattfindende Veranstaltung ist ein erstklassiger globaler Austausch über die neuesten wissenschaftlichen Fortschritte, Forschungsergebnisse und evidenzbasierten Aktualisierungen der klinischen Praxis in der Herz-Kreislauf-Wissenschaft.

Beurteilung der Herz- und Gehirngesundheit

Die Forscher untersuchten den Zusammenhang zwischen Herz- und Gehirngesundheit, gemessen anhand der Life’s Essential 8-Checkliste der American Heart Association, und dem biologischen Alterungsprozess, gemessen am phänotypischen Alter.

Anstelle eines Kalenders zur Beurteilung des chronologischen (tatsächlichen) Alters ist das phänotypische Alter ein robustes Maß für das biologische (physiologische) Alter, das auf der Grundlage Ihres chronologischen Alters sowie der Ergebnisse von neun Blutmarkern (die routinemäßig bei klinischen Besuchen erfasst werden) für Stoffwechsel, Entzündung und andere Faktoren berechnet wird Organfunktion (einschließlich Glukose, C-reaktives Protein und Kreatinin). Die phänotypische Altersbeschleunigung ist der Unterschied zwischen dem phänotypischen Alter und dem tatsächlichen Alter einer Person. Ein höherer Wert der phänotypischen Altersbeschleunigung weist auf eine schnellere biologische Alterung hin.

Wichtige Studienergebnisse und Implikationen

„Wir haben herausgefunden, dass eine bessere kardiovaskuläre Gesundheit mit einer verlangsamten biologischen Alterung verbunden ist, gemessen am phänotypischen Alter. Wir fanden auch einen dosisabhängigen Zusammenhang – wenn die Herzgesundheit zunimmt, geht die biologische Alterung zurück“, sagte der leitende Autor der Studie, Nour Makarem, Ph.D., Assistenzprofessor für Epidemiologie an der Mailman School of Public Health Universität von Columbia Irving Medical Center in New York City. „Das phänotypische Alter ist ein praktisches Instrument zur Beurteilung des biologischen Alterungsprozesses unseres Körpers und ein starker Prädiktor für das zukünftige Krankheits- und Todesrisiko.“

Einfluss der kardiovaskulären Gesundheit auf das biologische Alter

Nach der Berechnung des phänotypischen Alters und der phänotypischen Altersbeschleunigung für mehr als 6.500 Erwachsene, die an der National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2015–2018 teilgenommen haben, ergab die Analyse:

Teilnehmer mit einer hohen kardiovaskulären Gesundheit hatten eine negative phänotypische Altersbeschleunigung – was bedeutet, dass sie jünger waren als physiologisch erwartet. Im Gegensatz dazu zeigten Personen mit schlechter kardiovaskulärer Gesundheit eine positive phänotypische Altersbeschleunigung – was bedeutet, dass sie älter waren als physiologisch erwartet. Beispielsweise betrug das durchschnittliche tatsächliche Alter derjenigen mit einer guten Herz-Kreislauf-Gesundheit 41 Jahre, ihr durchschnittliches biologisches Alter betrug jedoch 36 Jahre; und das durchschnittliche tatsächliche Alter derjenigen, die eine schlechte Herz-Kreislauf-Gesundheit hatten, betrug 53 Jahre, obwohl ihr durchschnittliches biologisches Alter 57 Jahre betrug.

Unter Berücksichtigung sozialer, wirtschaftlicher und demografischer Faktoren war der höchste Life’s Essential 8-Wert (hohe kardiovaskuläre Gesundheit) mit einem biologischen Alter verbunden, das im Durchschnitt sechs Jahre jünger als das tatsächliche Alter der Person war, verglichen mit dem niedrigsten Wert (niedrig). Herz-Kreislauf-Gesundheit).

„Eine stärkere Einhaltung aller Life’s Essential 8-Metriken und die Verbesserung Ihrer Herz-Kreislauf-Gesundheit können den Alterungsprozess Ihres Körpers verlangsamen und auf der ganzen Linie viele Vorteile mit sich bringen. Eine verringerte biologische Alterung ist nicht nur mit einem geringeren Risiko für chronische Krankheiten wie Herzerkrankungen verbunden, sondern auch mit einem längeren Leben und einem geringeren Sterberisiko“, sagte Makarem.

Studieren Sie Demografie und Kriterien

Weitere Studiendetails:

Die Studienteilnehmer waren im Durchschnitt 47 Jahre alt; 50 % waren Frauen; 6 % waren asiatische Erwachsene, 10 % waren schwarze Erwachsene, 16 % waren hispanische Erwachsene und 64 % waren weiße Erwachsene.

Life’s Essential 8 ist eine Checkliste für gesunde Lebensgewohnheiten und Gesundheitsmaßnahmen, die eine optimale Herz-Kreislauf-Gesundheit fördern. Das 8-Punkte-Bewertungstool umfasst gesunden Schlaf, Nichtrauchen, regelmäßige körperliche Aktivität, gesunde Ernährung, gesundes Körpergewicht sowie Blutzucker, Cholesterin und Blutdruck. Die Gesamtpunktzahl einer Person wird anhand des Durchschnitts aller acht Kennzahlen berechnet, was zu Werten in drei Kategorien führt: hohe, mittlere oder niedrige Herz-Kreislauf-Gesundheit.

Einblicke in gesundes Altern

„Diese Erkenntnisse helfen uns, den Zusammenhang zwischen chronologischem Alter und biologischem Alter zu verstehen und wie die Befolgung gesunder Lebensgewohnheiten uns helfen kann, länger zu leben. Jeder möchte länger leben, aber was noch wichtiger ist, wir möchten länger gesünder leben, damit wir so viele Jahre wie möglich wirklich Freude am Leben haben und eine gute Lebensqualität haben“, sagte Donald M. Lloyd-Jones, MD, Sc.M., FAHA, Vorsitzender der Schreibgruppe für Life’s Essential 8 und ehemaliger ehrenamtlicher Präsident der American Heart Association. Lloyd-Jones ist außerdem Vorsitzender der Abteilung für Präventivmedizin, Eileen M. Foell-Professor für Herzforschung und Professor für Präventivmedizin, Medizin und Pädiatrie bei Nordwestliche UniversitätFeinberg School of Medicine in Chicago.

Studienbeschränkungen

Eine Einschränkung der Studie besteht darin, dass die kardiovaskulären Messwerte nur zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessen wurden. Daher wurden Veränderungen der kardiovaskulären Gesundheit nicht gemessen und ihr potenzieller Einfluss auf das phänotypische Alter im Laufe der Zeit konnte nicht abgeschätzt werden.

Co-Autoren, Offenlegungen und Finanzierungsquellen sind im Manuskript aufgeführt. Die American Heart Association und die Nationales Gesundheitsinstitut finanzierte die Studie.