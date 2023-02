Lifeline Plus, een op tekst gebaseerd avonturenspel, viel uit de ruimte en landde op Apple Arcade op vrijdag. Als u zich abonneert op Apple Arcade ($ 5, £ 5 of AU $ 8 per maand), kunt u deze game gratis spelen, zonder advertenties of in-app-aankopen.

De titel is ontwikkeld door 3 Minute Games, een studio die sinds 2015 zogenaamde ‘sms-avontuur’-games maakt. Deze games lijken op groepschats of tekstketens die je op je telefoon zou vinden, in plaats van een traditionele 2D- of 3D-game.

Appel



In Lifeline Plus is het je doel om het voortbestaan ​​van Taylor, een overlevende van een ruimtevaartuigcrash op een verre maan, veilig te stellen. Je speelt geen personage in het spel; jij bent het personage. Taylor stuurt berichten naar jou en jij stuurt berichten terug. Je bent een beetje zoals een 911-telefoniste die de persoon aan de andere kant van de lijn adviseert wat te doen.

De realtime reactie van de game is interessant. Als je Taylor adviseert om iets te doen, en het antwoord is dat het een uur gaat duren, hoor je zeker een uur niets van Taylor. Dan krijg je een melding als Taylor je weer een bericht stuurt. Deze game draait niet op snelheid.

De real-time responsbenadering voegt ook een spanningslaag toe. Wanneer je kiest wat Taylor vervolgens moet doen, moet je afwachten wat er gebeurt. Heb je Taylor per ongeluk in gevaar gebracht? Ik merkte dat ik constant mijn telefoon controleerde op meldingen om te zien of Taylor in veiligheid was gekomen… of dat ik onbewust de ondergang van het arme wezen bezegelde.

Apple Arcade voegt nieuwe games en updates toe elke week. Als je Apple Arcade wilt proberen, kunt u een gratis proefperiode van drie maanden krijgen wanneer u een nieuw apparaat koopt, of een maand gratis als u zich voor de eerste keer aanmeldt. Open de App Store en tik op het joystickpictogram onderaan het scherm om de service te starten.