In der ersten Klasse kann sogar die Tür geschlossen werden – so zumindest der Plan. (Foto: Lufthansa)

Lufthansa-First-Class-Suite

Frankfurt Allegris – mit diesem Begriff sind bei Lufthansa große Erwartungen verbunden. Der Begriff bezeichnet die neue Kabinenausstattung, mit der die Kernmarke Lufthansa Airlines qualitativ wieder zur Konkurrenz aufschließen will. Doch derzeit sieht es so aus, als ob Lieferschwierigkeiten bei Sitzherstellern dazu führen könnten, dass die Neupräsentation zum Start ausgerechnet im Luxusbereich Lücken aufweist.

Nach Informationen des Handelsblatts hat der US-Konzern Collins Aerospace die Lufthansa über Lieferengpässe informiert. Das Unternehmen stellt die neuen First-Class-Suiten von Allegris her. Das könnte zu einer bizarren Situation führen: Der neue Airbus A350 der Lufthansa-Flotte könnte nächstes Jahr ohne die teuersten Sitze abheben. In diesem Fall würde ein Vorhang die Sicht auf den leeren Raum an der Vorderseite des Jets versperren.

