Valentijnsdag zorgde voor een piek in de vraag naar ruwe diamant uit Rusland, volgens de meest recente cijfers van het Belgische ministerie van Economische Zaken opgevraagd door POLITICO.

De invoer van ruwe Russische diamant wordt niet gesanctioneerd door de EU, ondanks herhaalde oproepen van Oekraïne en sommige EU-landen om hard op te treden tegen de luxe-industrie.

Wel daalde de invoer in het derde kwartaal van vorig jaar fors. Dit hielp België om te pleiten tegen de EU-sanctie voor Russische diamanten, die van vitaal belang zijn voor de Belgische stad Antwerpen, een wereldwijde diamanthub.

De Belgische regering stelt dat dergelijke sancties de Russische diamantexport alleen maar naar andere landen zouden omleiden zonder Moskou economische pijn te doen. Belgische diplomaten wezen er ook op dat de Russische invoer zelfs zonder sancties daalde, onder druk van het publiek en door het bewustzijn van de consument.

De invoer in België steeg echter weer in december en januari in de aanloop naar Valentijnsdag op 14 februari. In januari 2023 importeerde België voor 132 miljoen euro aan Russische ruwe diamant, wat hoger was dan de 97 miljoen euro in januari 2022. hoewel het gewicht van de invoer in 2023 lager was.

Volgens een Belgische functionaris lijkt dit echter op een tijdelijke piek die verband houdt met een grotere vraag rond Valentijnsdag. In februari daalde de invoerwaarde weer tot 61 miljoen euro.

Voor het Belgische parlementslid Vicky Reynaert, wiens socialistische partij Vooruit deel uitmaakt van de federale regering, tonen deze cijfers aan dat vrijwillige maatregelen niet voldoende zijn. “Een importverbod voor Russische diamanten is de enige juiste optie”, zei Reynaert. Ze riep de Europese Commissie op om dit verbod op te nemen in het volgende sanctiepakket tegen Rusland.

De EU werkt momenteel binnen de G7 aan een wereldwijd traceerbaarheidssysteem voor diamanten, waar België eerder om heeft gevraagd. G7-leiders zeiden op 24 februari dat ze vastbesloten zijn om “collectief te werken aan verdere maatregelen met betrekking tot Russische diamanten, inclusief ruwe en geslepen diamanten”.